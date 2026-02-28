EU áp quy định khẩn với nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc

Sau làn sóng thu hồi sữa công thức liên quan đến độc tố cereulide, mọi lô dầu ARA nhập vào EU phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa khẩu.

Dầu ARA để sản xuất sữa công thức sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt tại các cửa khẩu. Ảnh: Sky News.

Hàng loạt ca trẻ sơ sinh tại châu Âu phải nhập viện vì ngộ độc khi uống sữa công thức, Ủy ban châu Âu (EC) đã khẩn cấp ban hành quy định siết chặt kiểm soát đối với dầu axit arachidonic (ARA), một thành phần quan trọng trong sữa được nhập khẩu từ Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Theo thông báo ngày 25/2, EC nhận định dầu ARA có xuất xứ từ Trung Quốc “nhiều khả năng gây rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe con người” sau khi phát hiện một số lô nguyên liệu bị nhiễm cereulide. Đây là loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn ói, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Sự cố nhanh chóng lan rộng thành làn sóng thu hồi sản phẩm. Hàng loạt lô sữa công thức bị rút khỏi thị trường, buộc các tập đoàn lớn như Nestlé và Danone phải triển khai thu hồi trên diện rộng, thiệt hại lên tới hàng triệu USD doanh thu. Chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành sữa trẻ em, vốn được kiểm soát nghiêm ngặt bậc nhất trong ngành thực phẩm, bất ngờ lộ ra những lỗ hổng đáng lo ngại.

Trước diễn biến này, từ ngày 26/2, dầu axit arachidonic (ARA) có xuất xứ từ Trung Quốc khi nhập vào Liên minh châu Âu sẽ phải đáp ứng các điều kiện kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, toàn bộ lô hàng phải được đưa đến Trạm Kiểm soát Biên giới (BCP) của các quốc gia thành viên để thực hiện kiểm tra hồ sơ bắt buộc với tần suất 50%. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cúng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế cũng như xác minh nhận dạng hàng hóa.

Mỗi lô hàng phải kèm theo báo cáo phân tích trong phòng thí nghiệm cùng giấy chứng nhận chính thức do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp, xác nhận kết quả lấy mẫu và xét nghiệm không phát hiện sự hiện diện của độc tố cereulide.

“Để đảm bảo an toàn thực phẩm và ngăn chặn dầu ARA không an toàn có nguồn gốc từ Trung Quốc xâm nhập vào Liên minh, quy định này cần có hiệu lực ngay lập tức”, EC nêu rõ trong tài liệu công bố.

Sau vụ việc, Nestlé, Danone và một số nhà sản xuất khác đã tạm ngừng nguồn cung từ Cabio Biotech, công ty Trung Quốc được xác định là nhà cung cấp lô ARA nhiễm độc. Hiện doanh nghiệp này chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định chính phủ nước này “rất coi trọng an toàn thực phẩm” và sẽ tiếp tục có biện pháp mạnh để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

ARA là axit béo quan trọng thường được bổ sung vào sữa công thức nhằm hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác ở trẻ sơ sinh. Chính vì vậy, sự cố lần này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho các tập đoàn lớn mà còn đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực nhạy cảm nhất là thực phẩm dành cho trẻ nhỏ.