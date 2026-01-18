Bác sĩ gắp dị vật khó tin từ hốc mũi người bệnh

Một bệnh nhân tại Cao Bằng nhập viện vì chảy máu mũi bất thường, bác sĩ phát hiện dị vật là con đỉa sống dài 10 cm ký sinh trong hốc mũi.

Các bác sĩ gắp dị vật là đỉa sống trong mũi bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ Phòng khám Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, đã tiếp nhận và xử trí trường hợp dị vật trong mũi hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nếu không được phát hiện kịp thời.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng chảy máu mũi kéo dài, kèm cảm giác vướng và khó chịu trong hốc mũi. Qua thăm khám, các bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng phát hiện một con đỉa còn sống ký sinh sâu trong hốc mũi người bệnh. Dị vật sau đó được gắp ra an toàn, con đỉa có chiều dài khoảng 10 cm. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định, không ghi nhận biến chứng.

Theo các bác sĩ, những trường hợp đỉa ký sinh trong mũi thường liên quan đến thói quen sử dụng nguồn nước tự nhiên không đảm bảo vệ sinh hoặc tiếp xúc trực tiếp với ao hồ, khe suối. Đỉa có thể bám vào niêm mạc mũi, họng, gây chảy máu kéo dài và khó phát hiện bằng mắt thường trong giai đoạn đầu.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không uống nước suối, nước khe khi chưa được đun sôi; hạn chế rửa mặt, tắm hoặc bơi lội tại ao hồ, suối tự nhiên. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chảy máu mũi kéo dài, cảm giác có dị vật trong mũi hoặc họng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Đặc biệt, người bệnh không nên tự ý ngoáy mũi hoặc cố gắp dị vật tại nhà, bởi hành động này có thể gây chảy máu nhiều và làm tình trạng trở nên nguy hiểm hơn. Việc xử trí cần được thực hiện tại các cơ sở y tế có chuyên khoa để bảo đảm an toàn.