Ung thư thận thường âm thầm đến khi xuất hiện dấu hiệu này

Từ một khối u nhỏ được theo dõi định kỳ, bệnh nhân 79 tuổi phải cắt bỏ toàn bộ thận sau 4 tháng khi khối u tăng gấp đôi và xâm lấn tĩnh mạch.

Chỉ sau 4 tháng theo dõi, khối u thận tăng gấp đôi kích thước và hình thành huyết khối tĩnh mạch.

Trong quá trình điều trị lao phổi, ông N.V.T. (79 tuổi, Hà Tĩnh) tình cờ được phát hiện có khối u ở thận trái với kích thước dưới 3 cm. Do ưu tiên điều trị bệnh lý hô hấp và khối u còn nhỏ, bác sĩ chỉ định theo dõi định kỳ.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng, khối u đã phát triển lên hơn 6 cm, tăng gấp đôi kích thước ban đầu, đồng thời xâm lấn gây huyết khối tĩnh mạch dưới thận. Người bệnh xuất hiện triệu chứng đau tức vùng hố thận.

Ca phẫu thuật được đánh giá có nguy cơ cao do bệnh nhân tuổi cao, có tiền sử lao phổi, mắc tăng huyết áp và đái tháo đường nhưng kiểm soát chưa tốt.

Theo các bác sĩ, ung thư tế bào thận có đặc tính kháng với hóa trị và xạ trị, vì vậy phẫu thuật triệt căn vẫn là phương pháp điều trị tối ưu.

TS.BS Vũ Ngọc Thắng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm), cùng ê-kíp đã thực hiện phẫu thuật nội soi ngả sau phúc mạc (Retroperitoneoscopic Live Nephrectomy - RLN). Đây là kỹ thuật được Hiệp hội Niệu khoa châu Âu (EAU) khuyến cáo trong điều trị ung thư thận.

Phương pháp này cho phép tiếp cận trực tiếp qua vùng hông lưng mà không đi qua ổ bụng, giúp giảm mức độ xâm lấn, hạn chế đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và được rút ống dẫn lưu sau 2 ngày.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện bệnh nhân có bất thường về giải phẫu khi tĩnh mạch thận chia thành nhiều nhánh nhỏ ngay sát rốn thận, khiến thân tĩnh mạch chính rất ngắn. Dù vậy, các bác sĩ vẫn bóc tách thành công toàn bộ khối u và huyết khối một cách an toàn.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và được rút ống dẫn lưu sau 2 ngày.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư tế bào thận thể tế bào sáng, giai đoạn pT1bN0M0, phù hợp với chẩn đoán trước phẫu thuật. Với giai đoạn bệnh này, người bệnh không cần điều trị bổ trợ mà chỉ cần tái khám và theo dõi định kỳ.

Từ ca bệnh trên, TS.BS Vũ Ngọc Thắng khuyến cáo ung thư thận ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng. Phần lớn trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm.

Khi xuất hiện các dấu hiệu điển hình như đái máu, đau hông lưng hoặc sờ thấy khối u vùng bụng, bệnh thường đã tiến triển hoặc di căn đến các cơ quan khác như phổi, xương, não.

Theo chuyên gia này, với các khối u thận có kích thước dưới 4 cm, phẫu thuật cắt u bảo tồn nhu mô thận là tiêu chuẩn vàng nhằm vừa điều trị bệnh, vừa duy trì tối đa chức năng thận. Ngược lại, nếu khối u phát triển lớn, người bệnh thường phải cắt bỏ toàn bộ quả thận.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người thuộc nhóm nguy cơ cao, nên siêu âm ổ bụng định kỳ 1-2 lần mỗi năm để phát hiện sớm các tổn thương ở thận, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và bảo tồn chức năng cơ quan.