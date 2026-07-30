Higashino Keigo qua đời vì ung thư, bác sĩ chỉ dấu hiệu cảnh báo

Việc phát hiện và loại bỏ u tuyến sớm qua nội soi đại tràng được xem là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Theo NHK, nhà văn Nhật Bản Higashino Keigo, tác giả của hàng loạt tiểu thuyết trinh thám bán chạy, đã qua đời ở tuổi 68 vì ung thư đại trực tràng. Trong hơn 40 năm sáng tác, Higashino để lại 106 tác phẩm, với khoảng 109 triệu bản sách được phát hành tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.

Sự ra đi của ông một lần nữa thu hút sự chú ý về ung thư đại trực tràng, căn bệnh ngày càng phổ biến.

Một số tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt của nhà văn trinh thám Higashino Keigo.

Theo China Times, bác sĩ Trương Tĩnh, chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật, cho biết ung thư đại trực tràng nằm trong nhóm những bệnh ung thư gây tử vong nhiều nhất trên thế giới. Bệnh thường phát triển từ các polyp, đặc biệt là polyp tuyến.

Đây là những tổn thương ban đầu có thể lành tính nhưng một số loại có khả năng tiến triển thành ung thư sau nhiều năm. Ông chia sẻ từng gặp nhiều trường hợp phát hiện polyp kích thước lớn qua nội soi dù người bệnh chưa có triệu chứng rõ ràng.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), ung thư đại trực tràng ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm với các triệu chứng dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Người bệnh có thể gặp tình trạng đau bụng kéo dài, đầy hơi, khó tiêu, chán ăn hoặc thay đổi thói quen đi tiêu như táo bón và tiêu chảy xen kẽ. Một số trường hợp xuất hiện cảm giác mót rặn, đi ngoài nhiều lần nhưng không hết phân.

Bên cạnh đó, người bệnh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như phân mỏng hơn bình thường, có máu hoặc chất nhầy trong phân, xét nghiệm máu ẩn trong phân dương tính. Ngoài ra, tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài do thiếu máu cũng có thể là biểu hiện của ung thư đại trực tràng. Ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể sờ thấy khối u ở bụng, bụng to bất thường hoặc vàng da.

ACS khuyến cáo, nếu các triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, đặc biệt ở người trên 45 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, cần đi khám chuyên khoa và nội soi đại tràng để phát hiện sớm.

Phần lớn ung thư đại trực tràng phát triển từ các polyp tuyến trong niêm mạc đại tràng. Ảnh: Shutterstock.

Làm gì để phòng ngừa ung thư đại trực tràng?

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), nội soi đại tràng định kỳ là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh, giúp phát hiện và loại bỏ polyp trước khi chúng chuyển thành ung thư.

Bên cạnh tầm soát, lối sống lành mạnh cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói được xếp vào nhóm 1 về mức độ bằng chứng gây ung thư ở người. Vì vậy, bác sĩ Trương khuyến cáo nên hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Thay vào đó, nên tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá cũng là những biện pháp được ACS khuyến nghị nhằm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.