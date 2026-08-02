Ba loại rau giàu vitamin C số một

Vitamin C không chỉ có nhiều trong các loại trái cây như cam, quýt mà còn hiện diện dồi dào ở nhiều loại rau quen thuộc như bông cải xanh, cải xoăn.

Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu đối với mọi lứa tuổi. Với trẻ em, vitamin C góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, từ đó giúp phòng ngừa thiếu máu và hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh. Đối với phụ nữ mang thai, việc bổ sung đủ vitamin C còn giúp tăng khả năng hấp thu sắt, hỗ trợ hình thành collagen cho mẹ và thai nhi, đồng thời góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Khi nhắc đến vitamin C, nhiều người thường nghĩ ngay đến các loại trái cây như cam, quýt hay bưởi. Tuy nhiên, không ít loại rau cũng chứa lượng vitamin C đáng kể. Việc bổ sung các loại rau này vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu vitamin C của cơ thể mà còn góp phần tăng cường sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe.

Bông cải xanh - Loại rau quen thuộc giúp tăng sức đề kháng

Theo Eating Well, bông cải xanh là một trong những thực phẩm giàu vitamin C được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích sử dụng. Một cốc bông cải xanh sống có thể cung cấp gần đủ nhu cầu vitamin C hàng ngày.

Không chỉ vậy, loại rau này còn chứa chất xơ, folate, vitamin K và hợp chất sulforaphane - chất chống oxy hóa được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào.

Đối với phụ nữ mang thai, bông cải xanh là lựa chọn đáng cân nhắc bởi ngoài vitamin C, loại rau này còn cung cấp folate - dưỡng chất quan trọng giúp hỗ trợ sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Vitamin C trong bông cải xanh cũng giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn, góp phần giảm nguy cơ thiếu máu khi mang thai.

Để giữ lại nhiều vitamin C, chuyên gia khuyến nghị nên hấp, quay lò vi sóng hoặc xào nhanh thay vì luộc quá lâu.

Bông cải xanh là một trong những loại rau rất giàu vitamin C và các dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Rau bina - Loại rau xanh giàu vitamin C, giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn

Rau bina (còn gọi là cải bó xôi) là một trong những loại rau lá xanh cung cấp lượng vitamin C khá tốt. Mặc dù nhiều người biết đến rau bina vì chứa sắt, thực tế lượng sắt trong loại rau này không được cơ thể hấp thu hiệu quả nếu ăn riêng.

Bù lại, rau bina là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên, giúp tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm. Vì vậy, việc kết hợp rau bina với các thực phẩm giàu sắt như thịt nạc, cá, trứng hoặc các loại đậu sẽ giúp cơ thể tận dụng nguồn sắt tốt hơn.

Ngoài vitamin C, rau bina còn giàu chất xơ, vitamin A, folate (vitamin B9), vitamin K cùng các khoáng chất quan trọng như magiê và kali. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe xương, duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ chức năng của hệ thần kinh.

Rau bina là lựa chọn tốt cho bà bầu nhờ chứa nhiều folate và vitamin C. Folate đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thai nhi, còn vitamin C giúp tăng hấp thu sắt, góp phần giảm nguy cơ thiếu máu trong thai kỳ.

Súp lơ trắng - Nguồn vitamin C dồi dào, tốt cho hệ miễn dịch

Theo Very Well Health, súp lơ trắng không chỉ nổi tiếng nhờ sự đa dạng trong cách chế biến mà còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Theo dữ liệu dinh dưỡng, mỗi cốc súp lơ trắng chứa khoảng 55 mg vitamin C, đáp ứng khoảng 61% nhu cầu vitamin C hàng ngày của một người trưởng thành.

Ngoài hàm lượng vitamin C cao, súp lơ trắng còn là thực phẩm giàu dưỡng chất với choline - chất dinh dưỡng quan trọng giúp hỗ trợ chức năng não bộ, trí nhớ và hoạt động của hệ thần kinh.

Bên cạnh đó, súp lơ trắng còn chứa nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống viêm, góp phần bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.