Đi khám vì 2 dấu hiệu, phát hiện mắc ung thư miệng và đại trực tràng

Một người đàn ông 60 tuổi được chẩn đoán ung thư khoang miệng giai đoạn IV sau khi đau và chảy máu trong miệng. Quá trình kiểm tra còn phát hiện thêm khối u đại trực tràng.

Ung thư khoang miệng là một trong những bệnh ung thư vùng đầu - cổ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ăn nhai, nói chuyện cũng như ngoại hình. Tuy nhiên, do tổn thương thường xuất hiện ở vị trí nhạy cảm, nhiều bệnh nhân có tâm lý chần chừ, cố chịu đựng đến khi bệnh đã ở giai đoạn muộn mới đi khám.

Theo China Times, bác sĩ Trần Bội Ngâm, chuyên gia phẫu thuật miệng - hàm mặt, trợ lý giáo sư tại Đại học Y khoa Trung Sơn (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ trong thực hành lâm sàng bà từng gặp nhiều trường hợp bệnh nhân mắc đồng thời nhiều loại ung thư nguyên phát.

Điển hình là một người đàn ông 60 tuổi không có thói quen hút thuốc, uống rượu hay nhai trầu cau. Người bệnh đến khám vì xuất hiện khối u trong khoang miệng, kèm theo tình trạng đau và chảy máu kéo dài.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm đánh giá giai đoạn bệnh, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư khoang miệng giai đoạn IV. Đáng chú ý, kết quả chụp PET/CT còn phát hiện thêm một khối u ở đại trực tràng. Trước đó, người bệnh hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào liên quan đến đường tiêu hóa.

Một số vị trí viêm, loét bên trong khoang miệng có thể là dấu hiệu âm thầm cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư khoang miệng. Ảnh: Shutterstock.

Vì sao một người có thể mắc cùng lúc nhiều loại ung thư?

Theo bác sĩ Trần Bội Ngâm, trong ung thư học tồn tại hiện tượng được gọi là "hiệu ứng ung thư hóa theo vùng". Điều này có nghĩa là các tế bào tại những cơ quan hoặc mô chịu tác động lâu dài của cùng yếu tố nguy cơ có thể lần lượt phát triển thành các khối u nguyên phát độc lập.

Ở bệnh nhân ung thư khoang miệng, bác sĩ thường đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện thêm ung thư thực quản hoặc ung thư phổi do có chung các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống rượu hoặc nhai trầu cau.

Ngoài ra, nếu ung thư khoang miệng đã di căn xa, các cơ quan dễ bị ảnh hưởng nhất thường là phổi và gan. Vì vậy, khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thường tiến hành đánh giá toàn diện, phối hợp với nhiều chuyên khoa để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với từng loại ung thư và từng giai đoạn bệnh.

Trường hợp người đàn ông phát hiện thêm ung thư đại trực tràng cũng cho thấy việc kiểm tra toàn thân có thể giúp phát hiện những tổn thương mà người bệnh chưa hề có biểu hiện lâm sàng.

Phát hiện sớm vẫn là yếu tố quyết định

Theo bác sĩ Trần Bội Ngâm, để giảm tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong do ung thư khoang miệng, điều quan trọng không chỉ là từ bỏ các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống rượu và nhai trầu cau mà còn phải phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Bà chia sẻ từng điều trị cho một bệnh nhân nam có tiền sử nhai trầu cau từ khi còn trẻ. Người này mắc xơ hóa niêm mạc miệng và sau đó được chẩn đoán ung thư khoang miệng. Bệnh nhân cho biết: "Lúc trẻ tôi không hiểu tác hại nên mới thành ra như hôm nay. Vì vậy, giờ tôi phải tích cực đối mặt và điều trị".

Dù sau điều trị khuôn mặt bị ảnh hưởng, miệng lệch và ngoại hình thay đổi, bệnh nhân vẫn giữ thái độ tích cực, tuân thủ tái khám định kỳ.

Không chỉ vậy, bệnh nhân này còn chủ động khuyên những người bạn từng có thói quen nhai trầu cau hoặc có các yếu tố nguy cơ khác đến khám sàng lọc. Nhờ được kiểm tra sớm, nhiều người trong số họ được phát hiện ung thư khoang miệng ngay từ giai đoạn I - "thời điểm vàng" để điều trị, giúp nâng cao cơ hội chữa khỏi và giảm nguy cơ biến chứng.