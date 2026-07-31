Chế độ ăn uống an thai cho mẹ bầu

Chế độ ăn cân bằng, đa dạng và an toàn không chỉ giúp mẹ bầu khỏe mạnh mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của thai nhi.

Mỗi bữa ăn trong thai kỳ đều góp phần cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của em bé. Đặc biệt, mẹ bầu không cần "ăn cho hai người" mà nên ưu tiên chất lượng bữa ăn, lựa chọn thực phẩm lành mạnh và bổ sung đầy đủ các vi chất thiết yếu để có thai kỳ khỏe mạnh.

Xây dựng chế độ ăn cân bằng, đủ dưỡng chất

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), chế độ ăn an thai nên bao gồm đầy đủ các nhóm thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu protein và sữa hoặc các chế phẩm từ sữa.

Rau xanh và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất cùng chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Trong khi đó, ngũ cốc nguyên hạt là nguồn carbohydrate phức hợp giúp duy trì năng lượng ổn định, hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Protein cũng là dưỡng chất không thể thiếu trong thai kỳ. Theo Mayo Clinic, phụ nữ mang thai cần khoảng 71 g protein mỗi ngày để hỗ trợ sự phát triển của các cơ quan, cơ bắp và mô của thai nhi. Những nguồn protein tốt gồm thịt nạc, cá ít thủy ngân, trứng, sữa, đậu và các loại hạt.

Bên cạnh đó, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý bổ sung các vi chất quan trọng bao gồm:

Axit folic giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Sắt hỗ trợ quá trình tạo máu và phòng ngừa thiếu máu do nhu cầu máu tăng lên trong thai kỳ.

Canxi và vitamin D góp phần hình thành hệ xương, răng của em bé, đồng thời bảo vệ sức khỏe xương của mẹ.

DHA và choline đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển não bộ và thị giác của thai nhi.

Các chuyên gia cũng khuyến khích mẹ bầu uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm táo bón và duy trì lượng nước ối ổn định.

Chế độ ăn cân bằng, đa dạng và an toàn không chỉ giúp mẹ bầu khỏe mạnh mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của thai nhi. Ảnh: Shutterstock.

Lựa chọn thực phẩm an toàn

Không chỉ chú trọng dinh dưỡng, mẹ bầu cũng cần quan tâm đến độ an toàn của thực phẩm nhằm giảm nguy cơ ngộ độc hoặc nhiễm khuẩn ảnh hưởng đến thai nhi.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) khuyến cáo phụ nữ mang thai nên ưu tiên thực phẩm được nấu chín kỹ, rau củ và trái cây được rửa sạch, sữa đã tiệt trùng và các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp như cá hồi hoặc cá mòi.

Ngược lại, mẹ bầu nên tránh thịt sống hoặc tái, hải sản sống, trứng chưa nấu chín, sữa và phô mai chưa tiệt trùng vì các thực phẩm này có thể chứa vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây hại.

Ngoài ra, cần hạn chế các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá kiếm, cá mập hoặc cá thu vua, bởi thủy ngân có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không uống rượu bia trong suốt thai kỳ và nên giới hạn lượng caffeine theo hướng dẫn của bác sĩ. Đồng thời, mẹ bầu nên giảm tiêu thụ nước ngọt, bánh kẹo và thức ăn nhanh vì những thực phẩm này chứa nhiều đường, muối và chất béo bão hòa nhưng lại ít giá trị dinh dưỡng.