Thứ quả rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ tốt cho đường huyết

Từ lâu, quả sung đã trở thành một loại quả quen thuộc trong đời sống của người Việt, thường xuất hiện các món ăn dân dã như sung muối, sung kho thịt.

Ít ai biết rằng loại quả bình dân này lại là một "kho báu" dinh dưỡng với những công dụng sức khỏe cực kỳ đáng nể.

Thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa

Quả sung thường được khuyên dùng như một phương thuốc truyền thống cho nhiều vấn đề sức khỏe. Chúng hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên nhờ hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ trong quả sung cũng có đặc tính prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột và thúc đẩy môi trường đường ruột khỏe mạnh, từ đó cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Giàu chất chống oxy hóa

Quả sung, đặc biệt là sung chín, rất giàu các hợp chất thực vật bảo vệ gọi là polyphenol. Các hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa bảo vệ, có nghĩa là chúng giúp ngăn oxy phản ứng với các hóa chất khác và gây tổn thương cho tế bào và mô. Nhờ đó, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quá trình oxy hóa.

Quả sung, đặc biệt là sung chín, rất giàu các hợp chất thực vật bảo vệ gọi là polyphenol.

Hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh

Quả sung là nguồn cung cấp Kali tuyệt vời nhưng lại rất ít Natri. Chế độ ăn giàu Kali giúp cân bằng lượng muối trong cơ thể, từ đó làm giãn mạch máu và hạ huyết áp. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa trong quả sung giúp giảm lượng triglyceride (chất béo xấu) trong máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Có thể hỗ trợ sức khỏe xương

Quả sung là nguồn cung cấp khoáng chất tốt cho xương, bao gồm canxi, magiê và phốt pho. Đặc biệt, quả sung rất giàu canxi, một số nghiên cứu cho thấy chúng chứa lượng canxi gấp 3,2 lần so với một số loại trái cây khác. Việc bổ sung kali tốt từ quả sung cũng có thể giúp bù đắp lượng canxi bị mất qua đường tiểu do chế độ ăn nhiều muối gây ra. Điều này giúp giữ canxi trong xương và có thể làm giảm nguy cơ loãng xương.

Chống lão hóa và làm đẹp da

Quả sung chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenols. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân chính gây ra tình trạng lão hóa da, nếp nhăn và tàn nhang. Ăn súp sung hoặc sử dụng chiết xuất từ quả sung giúp làn da luôn căng mịn và sáng khỏe.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Với hàm lượng chất xơ cao và lượng calo vừa phải, quả sung là một món ăn vặt lý tưởng cho những người đang ăn kiêng. Chất xơ giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt, từ đó hỗ trợ quản lý cân nặng một cách hiệu quả.

Cân bằng lượng đường trong máu

Mặc dù quả sung chín có vị ngọt, nhưng lá sung và quả sung tươi lại có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong quả sung giúp ổn định lượng đường trong máu, rất có lợi cho những người đang phòng ngừa hoặc điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2.