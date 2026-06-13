Sá sùng bổ dưỡng thế nào mà được ví là 'thần dược' biển cả?

Sá sùng là một loại hải sản quý, nổi tiếng không chỉ bởi giá trị kinh tế cao mà còn nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Sá sùng là một loại hải sản quý, nổi tiếng không chỉ bởi giá trị kinh tế cao mà còn nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Được xem là đặc sản của nhiều vùng biển và là vị thuốc bổ trong y học cổ truyền, sá sùng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Sá sùng là gì?

Tại Việt Nam, sá sùng phân bố ở nhiều vùng biển như Móng Cái, đảo Quan Lạn, Nha Trang, Côn Đảo và một số khu vực ven biển khác. Đây là loại hải sản giàu giá trị dinh dưỡng, đồng thời được xem là vị thuốc có tác dụng bồi bổ cơ thể trong y học cổ truyền. Ngoài sá sùng tươi, sản phẩm sá sùng khô cũng rất phổ biến nhờ dễ bảo quản và sử dụng lâu dài.

Công dụng sức khỏe không ngờ đến của sá sùng

Tác dụng trong Đông y

Trong y học cổ truyền, sá sùng được xem là vị thuốc quý có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, bồi bổ khí huyết và tăng cường thể trạng. Loại dược liệu này thường được sử dụng để hỗ trợ cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, còi xương ở trẻ em, giảm các triệu chứng hen suyễn, ho có đờm, sốt về chiều, nhiệt miệng, sưng lợi và đau răng. Ngoài ra, sá sùng còn được cho là có tác dụng bổ thận, bổ huyết, thúc đẩy lưu thông khí huyết và hỗ trợ tăng cường sinh lực ở nam giới.

Tác dụng trong Tây y

Theo y học hiện đại, sá sùng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa khoảng 18 loại axit amin cùng 17 nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó, loại hải sản này có thể hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định, cải thiện một số rối loạn chức năng thần kinh, giảm các triệu chứng của bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, đồng thời tăng cường miễn dịch nhờ đặc tính kháng viêm tự nhiên. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tiềm năng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư từ các hoạt chất có trong sá sùng.

Món ăn bổ dưỡng được chế biến từ sá sùng

Cháo sá sùng

Khi cơ thể mệt mỏi hoặc cần bổ sung dinh dưỡng, cháo sá sùng là món ăn được nhiều người lựa chọn. Món ăn này không chỉ dễ tiêu hóa mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Cách thực hiện: Chuẩn bị khoảng 25g sá sùng khô, 100g gạo tẻ cùng một số loại rau theo sở thích. Sá sùng sau khi làm sạch đem rang thơm trên lửa nhỏ rồi giã nhỏ, cắt khúc hoặc để nguyên con. Khi cháo gần chín, cho sá sùng và rau vào nấu thêm 5-10 phút, nêm nếm vừa ăn rồi thưởng thức khi còn nóng.

Hủ tiếu sá sùng

Bên cạnh cháo sá sùng, hủ tiếu sá sùng cũng là món ăn được nhiều người yêu thích nhờ hương vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao.

Cách thực hiện: Chuẩn bị sá sùng cùng xương ống, giò heo, tôm tươi, tôm khô, thịt băm, trứng cút hoặc các nguyên liệu tùy thích. Sá sùng được làm sạch và rang thơm như khi nấu cháo. Hầm xương ống, giò heo và tôm khô để lấy nước dùng, sau đó cho tôm tươi, thịt băm và trứng cút vào nấu chín. Cuối cùng, thêm sá sùng, nêm nếm vừa ăn rồi trụng hủ tiếu, tạo nên món ăn thơm ngon, đậm đà và giàu dinh dưỡng.