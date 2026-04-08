Dấu hiệu 'tố cáo' suy thận thường bị bỏ qua

Nhiều người lầm tưởng ngứa da chỉ là dị ứng thông thường, nhưng thực tế đây có thể là "tín hiệu đỏ" báo hiệu thận đang bị nhiễm độc.

Không ít người bị ngứa kéo dài, gãi đến trầy xước da nhưng vẫn nghĩ chỉ là dị ứng thông thường, tự mua thuốc hoặc đổi sữa tắm. Chỉ đến khi thăm khám tại Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, họ mới bất ngờ phát hiện thận đã suy ở giai đoạn nặng.

Theo bác sĩ Mai Trà My, ngứa ở bệnh nhân suy thận không đơn thuần là bệnh lý ngoài da mà là dấu hiệu của tình trạng "nhiễm độc" từ bên trong cơ thể.

Vì sao suy thận gây ngứa?

Khác với ngứa do côn trùng đốt hay dị ứng thời tiết - thường giảm khi bôi thuốc - ngứa do suy thận (còn gọi là ngứa do urê huyết) có những đặc điểm rất riêng.

Bác sĩ My cho biết người bệnh thường mô tả cảm giác ngứa âm ỉ, râm ran dưới da, như xuất phát từ bên trong, rất khó chịu. Đáng chú ý, cơn ngứa thường bùng phát mạnh vào ban đêm, khiến người bệnh mất ngủ kéo dài, cơ thể suy kiệt.

Theo đó, 3 cơ chế chính khiến người bệnh suy thận thường xuyên bị ngứa:

Tích tụ độc tố trong máu: Khi chức năng thận suy giảm, các chất như urê, phospho không được đào thải, tích tụ trong máu và mô da, kích thích đầu dây thần kinh gây ngứa.

Da khô nghiêm trọng: Người bệnh suy thận thường giảm tiết mồ hôi, khiến da khô, nứt nẻ và trở nên nhạy cảm hơn.

Rối loạn chuyển hóa canxi - phospho: Sự mất cân bằng này dẫn đến lắng đọng calci-phosphat ở da và mạch máu, làm tăng cảm giác ngứa.

Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Theo bác sĩ Mai Trà My, nếu ngứa đi kèm các biểu hiện dưới đây, người dân cần sớm kiểm tra chức năng thận:

Phù: Sưng mí mắt, phù chân, ấn lõm lâu hồi phục

Nước tiểu bất thường: Có bọt lâu tan, màu sẫm, lượng nước tiểu giảm

Hơi thở lạ: Mùi khai nhẹ hoặc vị kim loại trong miệng

Mệt mỏi kéo dài: Da nhợt nhạt, mất ngủ, giảm tập trung

Để kiểm soát triệu chứng ngứa do suy thận, người bệnh cần lưu ý:

Nên:

Dưỡng ẩm da hàng ngày bằng sản phẩm lành tính, không mùi

Duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm giàu phospho như sữa, các loại hạt, nước ngọt có ga

Xét nghiệm máu định kỳ để theo dõi chức năng thận

Không nên:

Tự ý dùng thuốc nam, thuốc lá không rõ nguồn gốc

Tắm nước quá nóng vì dễ làm da khô và ngứa nặng hơn

Gãi nhiều gây trầy xước, tăng nguy cơ nhiễm trùng da

"Không ít bệnh nhân vì chủ quan hoặc tự điều trị sai cách đã khiến bệnh tiến triển nhanh sang giai đoạn nặng. Khi xuất hiện tình trạng ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân, người dân không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời", BS My nhấn mạnh.