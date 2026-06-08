Thứ củ rẻ bèo cứ ra chợ là thấy, giúp kiểm soát đường huyết

Không chỉ có hương vị thơm ngon, bùi béo, loại củ này còn được ví như một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Vậy khoai lang có tác dụng gì cho sức khỏe?

Khoai lang cực kỳ giàu chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ này khi đi vào đường ruột sẽ trở thành nguồn thức ăn lý tưởng để nuôi dưỡng các lợi khuẩn, từ đó cải thiện sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả

Nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm cho thực đơn Eat Clean thì khoai lang chính là "chân ái" nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào giúp bạn no lâu hơn, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể một cách tự nhiên.

Thêm vào đó, lượng calo trong khoai lang luộc khá thấp so với cơm trắng hay bánh mì, lại chứa carbohydrate phức hợp giúp giải phóng năng lượng từ từ, hỗ trợ bạn kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng thon gọn mà không lo bị mệt mỏi.

Khoai lang, đặc biệt là các giống khoai ruột vàng và cam, là nguồn cung cấp Beta-carotene (tiền chất của Vitamin A) vô cùng dồi dào mà cơ thể có thể dễ dàng chuyển hóa.

Tốt cho người bệnh tiểu đường nhờ kiểm soát đường huyết

Nhiều người lo ngại vị ngọt của khoai lang sẽ làm tăng đường huyết, nhưng thực tế, khoai lang luộc có chỉ số đường huyết (GI) từ thấp đến trung bình nên rất an toàn cho sức khỏe. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, khoai lang giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường vào máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn, hỗ trợ đắc lực cho người bệnh tiểu đường tuýp 2 trong việc kiểm soát bệnh lý.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt sáng khỏe

Khoai lang, đặc biệt là các giống khoai ruột vàng và cam, là nguồn cung cấp Beta-carotene (tiền chất của Vitamin A) vô cùng dồi dào mà cơ thể có thể dễ dàng chuyển hóa. Chỉ cần bổ sung một củ khoai lang nhỏ vào thực đơn hàng ngày, bạn đã cung cấp đủ lượng Vitamin A cần thiết để duy trì màng mắt khỏe mạnh, tăng cường thị lực, giảm thiểu tình trạng khô mắt, mỏi mắt và ngăn ngừa chứng quáng gà hay thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Phòng chống ung thư và đẩy lùi lão hóa sớm

Một trong những giá trị vượt trội của khoai lang là chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, tiêu biểu là Anthocyanin có nhiều trong khoai lang tím và Beta-carotene trong khoai lang vàng. Các hợp chất mạnh mẽ này có khả năng trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể – vốn là nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào, dẫn đến lão hóa sớm và hình thành các tế bào ung thư nguy hiểm như ung thư ruột kết, ung thư vú hay ung thư bàng quang.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Hàm lượng kali và chất xơ trong khoai lang đóng vai trò rất lớn trong việc bảo vệ hệ tuần hoàn, giúp mạch máu luôn khỏe mạnh. Trong khi kali hỗ trợ cơ thể đào thải lượng natri dư thừa qua đường nước tiểu để điều hòa và làm giảm áp lực lên thành mạch, giúp ổn định huyết áp, thì chất xơ lại có tác dụng liên kết với mật để giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch và đề kháng cho cơ thể

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa lượng Vitamin C dồi dào và Beta-carotene, khoai lang hoạt động như một bức tường thành vững chắc giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu. Điều này giúp tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể, nâng cao sức đề kháng để chống lại các loại vi khuẩn, virus gây bệnh từ môi trường bên ngoài, đồng thời giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau các đợt cảm cúm, ho sốt thông thường.