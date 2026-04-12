Virus EV71 nguy hiểm như thế nào?

Trẻ mắc tay chân miệng do virus EV71 có thể có triệu chứng rất kín đáo, khó nhận biết sớm nhưng lại diễn tiến nhanh, nguy cơ biến chứng nặng chỉ sau 24-48 giờ nếu không được phát hiện kịp thời.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), cảnh báo nhiều trường hợp trẻ nhiễm virus EV71 có biểu hiện không điển hình, dễ bị bỏ sót trong giai đoạn đầu.

Theo bác sĩ Dương, không ít bệnh nhi nhập viện khi đã rơi vào tình trạng nặng như suy hô hấp, sốc tim nhưng trước đó gần như không có các dấu hiệu đặc trưng như phát ban hay loét miệng rõ ràng. Đáng lo ngại, virus EV71 có thể tấn công trực tiếp hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương não cấp tính và khiến trẻ không qua khỏi nhanh chỉ trong 12-24 giờ.

Tay chân miệng là bệnh do các virus đường ruột gây ra, thường gặp nhất là Coxsackie A16 và Enterovirus 71 (EV71). Trong đó, EV71 được đánh giá có độc lực cao và diễn tiến khó lường hơn.

Với chủng EV71, triệu chứng ban đầu thường kín đáo. Trẻ vẫn có thể sốt, nổi ban hoặc loét miệng nhưng mức độ nhẹ, không điển hình. Tuy nhiên, virus này có khả năng xâm nhập vùng thân não nên dễ dẫn đến các biến chứng nặng.

“Chỉ trong vòng 24-48 giờ từ khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ, bệnh có thể tiến triển nhanh sang các biến chứng thần kinh, tim mạch và tuần hoàn nghiêm trọng”, bác sĩ Dương cho biết.

Đồng thời, bác sĩ Dương nhấn mạnh việc phân biệt giữa chủng Coxsackie A16 và EV71 bằng mắt thường là không thể.

Ghi nhận tại bệnh viện cho thấy số ca tay chân miệng đang gia tăng. Hiện lượng bệnh nhi tăng khoảng 20-30% so với các tháng trước. Đáng chú ý, trong số các trường hợp điều trị nội trú, khoảng 16-17% là ca nặng từ độ 2B trở lên, đây là nhóm cần sử dụng thuốc đặc hiệu.

Trước diễn tiến nhanh của bệnh, bác sĩ Dương khuyến cáo phụ huynh và giáo viên cần theo dõi sát trẻ để phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng. Đặc biệt tại nhà trẻ, cần chú ý các biểu hiện dù rất nhẹ như sốt nhẹ, bỏ ăn, chảy nước miếng nhiều hoặc trẻ lừ đừ, mệt mỏi bất thường.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần qua TP.HCM ghi nhận 1.347 ca tay chân miệng, tăng 64% so với trung bình 4 tuần trước; lũy kế từ đầu năm đã có 10.496 ca mắc. Trước đó, thành phố cũng đã ghi nhận các ca không qua khỏi liên quan bệnh này, cho thấy nguy cơ diễn tiến nặng vẫn hiện hữu.