Một sai lầm khi ngứa khiến bé gái 14 tuổi khổ sở

Sau khi chơi với mèo, bé gái 14 tuổi xuất hiện nốt ngứa nhỏ. Chỉ vài ngày sau, tổn thương lan rộng khiến gia đình phải đưa đi viện.

Bệnh nhi đến khám trong tình trạng da xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ, ngứa rát. Ảnh: LT.

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nữ 14 tuổi đến khám trong tình trạng da xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ, ngứa rát. Tổn thương ban đầu chỉ xuất hiện ở vùng tay nhưng nhanh chóng lan xuống chân sau khoảng 5 ngày.

Theo người nhà, bệnh nhi có thói quen thường xuyên chơi với mèo. Khi xuất hiện các nốt ngứa đầu tiên, gia đình tự mua thuốc bôi tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí lan rộng nhanh hơn.

Lan rộng nhanh do thời tiết và thói quen gãi

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS.BS Vũ Thị Phương Dung, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết qua thăm khám lâm sàng kết hợp xét nghiệm, tổn thương trên da bệnh nhi có hình ảnh điển hình của nấm da, nhiều khả năng lây từ mèo.

Theo bác sĩ Dung, nấm da do tiếp xúc với động vật, đặc biệt là mèo, không hiếm gặp. Bệnh thường xuất hiện ở những người có thói quen gần gũi thú nuôi, nhất là khi động vật mang mầm bệnh mà không được phát hiện.

Đáng chú ý, bệnh có xu hướng bùng phát mạnh vào mùa hè. Thời tiết nóng ẩm khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, tạo môi trường thuận lợi để nấm phát triển và lan nhanh trên da.

"Ban đầu, tổn thương có thể chỉ là một vài nốt nhỏ ở tay. Tuy nhiên, trong điều kiện nóng ẩm, cộng với việc gãi nhiều khi ngứa, nấm sẽ lan rất nhanh ra các vùng khác trên cơ thể", bác sĩ Dung nói.

ThS.BS Vũ Thị Phương Dung thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: LT.

Trong trường hợp này, từ vài nốt nhỏ ban đầu, tổn thương đã lan khắp cánh tay, xuống đùi chỉ trong vài ngày. Việc gãi khiến da bị trầy xước, vô tình tạo điều kiện để nấm lan rộng và ăn sâu hơn vào lớp da.

Dễ tái phát nếu còn nguồn lây

Bác sĩ Phương Dung cho hay điều trị nấm da cần sử dụng thuốc kháng nấm theo đúng chỉ định, có thể bao gồm thuốc bôi và thuốc uống tùy mức độ. Quan trọng nhất là người bệnh phải tuân thủ đầy đủ liệu trình, không tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm.

Song song với điều trị, việc vệ sinh cá nhân đóng vai trò rất quan trọng. Người bệnh cần giữ da luôn khô thoáng, tránh để mồ hôi ẩm ướt kéo dài. Quần áo phải được giặt sạch, phơi khô, tốt nhất nên là ủi hoặc luộc để tiêu diệt nấm còn tồn tại.

Việc mặc quần áo bí, thấm hút kém hoặc còn ẩm sẽ khiến bệnh kéo dài, dễ tái phát.

Theo vị chuyên gia, nấm da hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, nếu người bệnh tiếp tục tiếp xúc với nguồn lây như mèo nhiễm nấm, bệnh rất dễ quay trở lại.

Ngoài ra, nếu điều trị không triệt để, nấm có thể chỉ tạm thời bị ức chế, sau đó âm thầm tồn tại và bùng phát lại khi gặp điều kiện thuận lợi. Khi đó, việc điều trị sẽ khó khăn hơn.

Nấm da cũng có khả năng lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, quần áo, chăn ga. Thực tế, nhiều trường hợp cả gia đình cùng mắc bệnh do sinh hoạt chung.

"Chúng tôi gặp không ít trường hợp vợ chồng, con cái cùng bị nấm da do lây chéo trong sinh hoạt hàng ngày”, bác sĩ Dung nhấn mạnh.

Một trong những dấu hiệu giúp nhận biết nấm da là tổn thương có dạng hình tròn hoặc bầu dục, viền đỏ rõ ràng. Xung quanh viền có thể xuất hiện mụn nước nhỏ, trong khi vùng trung tâm có xu hướng lành hơn.

Ngược lại, các bệnh dị ứng thông thường thường gây đỏ đều toàn bộ vùng da, không có viền đặc trưng như nấm.

Bác sĩ Dung cảnh báo một sai lầm phổ biến là người dân tự ý mua thuốc chứa corticoid để bôi khi thấy ngứa. Loại thuốc này có thể làm giảm nhanh triệu chứng viêm, khiến người bệnh lầm tưởng đã khỏi.

Tuy nhiên, thực chất corticoid làm suy giảm miễn dịch tại chỗ, khiến nấm phát triển âm thầm và bùng phát mạnh hơn sau đó, khiến bệnh kéo dài và khó điều trị hơn.

Để phòng ngừa nấm da, chuyên gia khuyến cáo:

Hạn chế tiếp xúc với động vật nghi nhiễm nấm, đặc biệt là mèo

Giữ da luôn sạch sẽ, khô thoáng

Không mặc quần áo ẩm, bí, thấm hút kém

Không dùng chung đồ cá nhân với người khác

Khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ

Nếu không được điều trị kịp thời, nấm da có thể lan rộng, gây ngứa ngáy kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của người bệnh.