TP.HCM phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch tại trường học

Số ca tay chân miệng tại TP.HCM tăng nhanh từ đầu năm, đáng chú ý xuất hiện nhiều ổ dịch trong trường học, làm gia tăng nguy cơ lây lan diện rộng nếu không kiểm soát kịp thời.

TP.HCM phát hiện nhiều ổ dịch tay chân miệng trong trường học. Ảnh: HCDC.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận nhiều ổ dịch tay chân miệng, trong đó có các ổ dịch xuất hiện trong trường học.

Cụ thể, tại phường Dĩ An đã ghi nhận 199 ca mắc tay chân miệng tại 15 ổ dịch, gồm 13 ổ dịch cộng đồng và 2 ổ dịch trường học. Sự xuất hiện của các ổ dịch trong môi trường học đường làm gia tăng nguy cơ lây lan do trẻ tập trung đông, tiếp xúc gần và thường xuyên dùng chung đồ dùng.

Trước diễn biến này, ngành y tế đã tăng cường giám sát tại các cơ sở giáo dục, yêu cầu theo dõi sát sức khỏe trẻ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để cách ly kịp thời, hạn chế lây lan trong lớp học.

Trong các buổi truyền thông trực tiếp, Trạm Y tế hướng dẫn giáo viên thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Nhà trường được yêu cầu duy trì vệ sinh lớp học, thường xuyên lau rửa đồ chơi, tay nắm cửa, sàn nhà và các bề mặt tiếp xúc bằng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa thông thường.

Đồng thời, các trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc theo dõi sức khỏe trẻ mỗi ngày. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu như sốt, loét miệng hoặc nổi bóng nước, cần cho nghỉ học, đưa đi khám và thông báo cho y tế địa phương để xử lý ổ dịch kịp thời.

Nhân viên y tế giám sát công tác phòng chống dịch tay chân miệng tại trường mầm non. Ảnh: HCDC.

Hôm 7/4, Trạm Y tế phường Phú Thọ Hòa đã triển khai công tác giám sát và xử lý ổ dịch tay chân miệng tại các trường mầm non trên địa bàn. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh địa phương ghi nhận 101 ca mắc tính đến tuần 14, tăng 159% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nỗ lực kịp thời nhằm kiểm soát nguồn lây, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và đảm bảo an toàn cho môi trường học đường.

Không chỉ tay chân miệng, tình hình sốt xuất huyết tại một số địa phương cũng có xu hướng gia tăng. Tại xã Kim Long, từ đầu năm đến nay ghi nhận 30 ca mắc với 17 ổ dịch, riêng tuần 13 có 4 ca, tăng 77% so với trung bình các tuần trước.

Trước nguy cơ dịch chồng dịch, ngành y tế địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, từ điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch đến phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành.

Song song đó, người dân được khuyến cáo chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng đọng nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước, thả cá diệt lăng quăng và ngủ màn kể cả ban ngày.

Ngành y tế lưu ý, khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, đau nhức cơ thể, phát ban hoặc triệu chứng tay chân miệng, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà nhằm tránh biến chứng và góp phần kiểm soát dịch bệnh.