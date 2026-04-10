Giai đoạn khởi phát của bệnh tay chân miệng có biểu hiện gì?

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt dễ bùng phát trong thời điểm giao mùa.

Xuất hiện các nốt mẩn đỏ, mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân... là dấu hiệu bệnh tay chân miệng điển hình. Ảnh minh họa.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu khởi phát có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh, hạn chế lây lan và phòng ngừa biến chứng.

Dấu hiệu dễ bị bỏ qua ở giai đoạn khởi phát

Tay chân miệng là bệnh do virus gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus thường có thời gian ủ bệnh khoảng 2 ngày. Đến ngày thứ 3, các triệu chứng bắt đầu xuất hiện rõ rệt.

Ở giai đoạn khởi phát, trẻ thường có những biểu hiện ban đầu như:

Sốt: Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị virus tấn công. Trẻ có thể sốt nhẹ hoặc sốt cao tùy theo mức độ bệnh.

Đau họng, khó chịu: Trẻ có thể quấy khóc, biếng ăn do đau trong khoang miệng.

Mệt mỏi, giảm hoạt động: Trẻ thường uể oải, ít chơi đùa như bình thường.

Sau đó, bệnh chuyển sang giai đoạn toàn phát với các dấu hiệu đặc trưng hơn.

Triệu chứng điển hình giúp nhận biết bệnh tay chân miệng

Cha mẹ có thể nhận biết tay chân miệng qua các biểu hiện đặc trưng sau:

Tổn thương da và niêm mạc: Xuất hiện các nốt mẩn đỏ, mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, trong miệng hoặc trên lưỡi. Những tổn thương này có thể gây đau rát, đặc biệt khi mụn nước vỡ ra.

Chán ăn: Do đau miệng, trẻ ăn uống kém hơn bình thường.

Có thể kèm tiêu chảy nhẹ: Một số trẻ xuất hiện rối loạn tiêu hóa.

Việc chăm sóc đúng cách, giữ vệ sinh sạch sẽ sẽ giúp hạn chế nguy cơ nhiễm trùng thứ phát.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng

Dù đa số trường hợp diễn tiến nhẹ và tự khỏi, tay chân miệng vẫn có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được theo dõi sát. Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu sau:

Trẻ quấy khóc liên tục, ngủ không yên, cứ 15–20 phút lại thức giấc Sốt cao kéo dài, khó hạ Hay giật mình bất thường Thở khò khè, thở rít, khó thở Tay chân run, đi loạng choạng, ngồi không vững.

Đây có thể là dấu hiệu liên quan đến biến chứng thần kinh hoặc hô hấp. Khi xuất hiện các biểu hiện này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Cách phòng ngừa hiệu quả

Hiện nay, phòng bệnh vẫn là biện pháp quan trọng nhất để hạn chế sự lây lan của tay chân miệng. Phụ huynh cần lưu ý:

Hạn chế cho trẻ đến nơi đông người khi có dịch

Tránh tiếp xúc với người nghi mắc bệnh

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

Đeo khẩu trang khi ra ngoài

Vệ sinh sạch sẽ đồ chơi, vật dụng cá nhân của trẻ

Theo dõi sát các biểu hiện sức khỏe

Khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng, cha mẹ cần đưa trẻ tới bệnh viện khám và tư vấn điều trị dù triệu chứng bệnh nặng hay nhẹ. Nếu tay chân miệng độ 1, bác sĩ sẽ hướng dẫn điều trị và chăm sóc tại nhà. Nếu bệnh tiến triển nặng với các biến chứng như sốt cao li bì, nôn ói,… thì cần nhập viện để theo dõi.

Tóm lại: Tay chân miệng là bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ, thường lành tính nhưng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nếu không được phát hiện sớm. Việc nhận biết các dấu hiệu khởi phát và theo dõi diễn biến bệnh đóng vai trò quan trọng trong điều trị và phòng ngừa.

Cha mẹ cần chủ động trang bị kiến thức, không chủ quan khi trẻ có biểu hiện bất thường, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ và cộng đồng.