Hơn 100 học sinh TP.HCM vào viện: Bữa trưa có gà kho gừng, dưa leo xào

Hơn 100 học sinh tại TP.HCM xuất hiện triệu chứng bất thường sau bữa ăn bán trú có gà kho, canh bắp cải. Cơ quan chức năng đang điều tra, chưa xác định nguyên nhân.

Ngày 10/4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã có báo cáo sơ bộ về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới).

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/4, trường tổ chức ăn bán trú cho 740/906 học sinh. Thực đơn bữa trưa gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận; bữa xế là bánh flan.

Đến khoảng 7h35 ngày 8/4, nhiều học sinh có biểu hiện sốt, đau bụng đến phòng y tế trường. Số ca có triệu chứng sau đó tăng dần.

Đến 15h ngày 9/4, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 107 học sinh có dấu hiệu bất thường và đã đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Đến sáng 10/4, Sở Y tế TP.HCM cập nhật số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tăng lên 148 ca. Trong đó, 102 trường hợp được theo dõi và điều trị ngoại trú, còn 46 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, Bệnh viện Nhi đồng 2...

Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy các triệu chứng phổ biến gồm sốt (100%), đau bụng (93%), đau đầu (73,2%) và nôn ói (24%). Các ca bệnh xuất hiện ở hầu hết khối lớp, trong đó học sinh lớp 2 chiếm tỷ lệ cao nhất.

Kết quả xét nghiệm ban đầu từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 7/10 mẫu phân dương tính với vi khuẩn Salmonella. Các đơn vị chuyên môn, trong đó có OUCRU, đang tiếp tục phối hợp với các bệnh viện lấy thêm mẫu, đồng thời tiến hành định type vi khuẩn để xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây.

Cơ quan chức năng nhận định bữa ăn ngày 7/4 là yếu tố cần điều tra. Suất ăn do Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước cung cấp, được chế biến tại cơ sở rồi vận chuyển đến trường và hâm nóng trước khi sử dụng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã thành lập đoàn điều tra, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh vụ việc. Đơn vị cung cấp suất ăn đã bị yêu cầu tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Mẫu thực phẩm lưu đã được gửi kiểm nghiệm, đồng thời các bệnh viện tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để xác định tác nhân gây bệnh. Kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất các bước điều tra.