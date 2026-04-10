Lộ 'thủ phạm' khiến 148 học sinh ở TP.HCM phải vào viện

Theo báo cáo nhanh từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vi khuẩn Salmonella đã được phát hiện trong mẫu phân của nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiểu học Bình Quới Tây.

Tính đến sáng 10/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tăng lên 148 ca. Trong đó, 102 trường hợp được theo dõi và điều trị ngoại trú, còn 46 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Hiện tình trạng chung của các bệnh nhân tương đối ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào diễn tiến nặng.

Kết quả xét nghiệm ban đầu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy trong 10 mẫu phân được lấy có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Các đơn vị chuyên môn, trong đó có OUCRO, đang tiếp tục phối hợp với các bệnh viện để lấy thêm mẫu xét nghiệm, đồng thời tiến hành định type vi khuẩn nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh cũng như nguồn lây.

Các học sinh bị ảnh hưởng đã được tiếp nhận và điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn. Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 48 ca, gồm 35 trường hợp điều trị nội trú và 13 ca theo dõi ngoại trú.

Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 15 ca, trong đó có 9 ca điều trị nội trú và 6 ca ngoại trú. Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 72 ca, chủ yếu là ngoại trú với 70 trường hợp, chỉ có 2 ca nội trú. Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, tất cả đều được kê đơn và theo dõi ngoại trú.

Trước đó, trong hai ngày 8 và 9/4, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận 53 học sinh của Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) đến khám với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Trong số này, 2 học sinh có biểu hiện nặng hơn đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh để theo dõi, các trường hợp còn lại được xử trí ban đầu tại phòng y tế nhà trường với các biện pháp hạ sốt, bù nước và giảm co thắt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện theo dõi sát diễn biến bệnh nhân, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây bệnh phục vụ công tác điều trị.

Song song đó, Sở Y tế cũng thông báo đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM để phối hợp xử lý vụ việc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.