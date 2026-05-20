Nam giáo viên ở TP.HCM gục xuống sau bữa cơm rồi không qua khỏi

Nam giáo viên 38 tuổi, mới lập gia đình và chưa có con, đột ngột ngưng tim sau thời gian chủ quan với bệnh tăng huyết áp.

Ê-kíp tiến hành bóp bóng, ép tim cho người bệnh tại nhà. Ảnh: BSCC.

Theo chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, người đàn ông từng được phát hiện tăng huyết áp khi khám sức khỏe tại cơ quan nhưng không điều trị vì cho rằng bản thân còn trẻ và khỏe mạnh.

Sau bữa cơm cùng gia đình, người đàn ông than mệt rồi ra trước hiên ngồi nghỉ. Chỉ ít phút sau, anh bất ngờ gục xuống. Bác sĩ Tuệ cho biết khi ê-kíp trung tâm cấp cứu tiếp cận, người bệnh đã ngưng tim. Các nhân viên y tế lập tức tiến hành ép tim liên tục khoảng 40 phút, bóp bóng hỗ trợ hô hấp kèm dùng thuốc nhưng không thể cứu được bệnh nhân.

"Mọi nỗ lực sau đó của chúng tôi đều không thành công", bác sĩ chia sẻ.

Điều khiến ê-kíp ám ảnh nhất là hình ảnh người cha già tóc bạc bật khóc bên thi thể con trai, liên tục muốn ở cạnh con như cảm nhận đó là lần cuối cùng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính trong năm 2024 có khoảng 1,4 tỷ người trưởng thành từ 30-79 tuổi sống chung với tăng huyết áp, tương đương khoảng 1/3 dân số trong nhóm tuổi này. Điều đáng lo ngại là gần một nửa số người mắc bệnh không biết mình bị tăng huyết áp, trong khi chỉ khoảng 23% kiểm soát được huyết áp ở mức an toàn.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm và ít gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và kiểm soát, tình trạng này có thể âm thầm gây tổn thương mạch máu, tim và nhiều cơ quan quan trọng khác trong cơ thể theo thời gian.

Huyết áp cao kéo dài có thể làm thành mạch máu bị tổn thương, xuất hiện những vết rách nhỏ li ti. Khi cơ thể cố gắng “sửa chữa” các vùng tổn thương này, cholesterol và chất béo dễ tích tụ tại đó, dần hình thành các mảng xơ vữa trong lòng động mạch. Theo thời gian, quá trình này khiến mạch máu hẹp lại, cản trở dòng máu lưu thông và làm tăng nguy cơ xảy ra những biến cố tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, tăng huyết áp còn có thể gây suy tim do tim phải hoạt động quá sức trong thời gian dài. Khi áp lực trong lòng mạch liên tục tăng cao, cơ tim sẽ dần dày lên và phì đại, khiến khả năng bơm máu suy giảm. Nếu kéo dài, người bệnh có thể tiến triển đến suy tim.

Bệnh cũng có thể gây tổn thương thận khi các mạch máu quanh thận bị ảnh hưởng, làm suy giảm khả năng lọc máu và dẫn đến bệnh thận mạn hoặc suy thận. Tại mắt, các mạch máu nhỏ có thể bị căng hoặc tổn thương, gây giảm thị lực.

Theo WHO, nhiều yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp xuất phát từ lối sống và hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Trong đó có chế độ ăn uống kém lành mạnh như ăn quá nhiều muối, tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa nhưng lại ít rau xanh và trái cây. Bên cạnh đó, ít vận động, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, thừa cân hoặc béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa và kiểm soát tăng huyết áp hiệu quả. Tuy nhiên, ngay cả khi đã cải thiện chế độ sinh hoạt, nhiều người bệnh vẫn cần dùng thuốc theo chỉ định để duy trì huyết áp ổn định.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tăng cường ăn rau xanh và trái cây, hạn chế ngồi quá lâu, đồng thời duy trì vận động thể chất thường xuyên như đi bộ, chạy bộ, bơi lội, khiêu vũ hoặc tập luyện tăng sức mạnh.

Người trưởng thành nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động thể chất cường độ vừa hoặc 75 phút với hoạt động cường độ mạnh. Ngoài ra, việc giảm cân nếu thừa cân hoặc béo phì cũng góp phần cải thiện huyết áp đáng kể.