Điều tra vụ hàng chục học sinh tiểu học ở TP.HCM bị đau bụng, nôn ói

Trong hai ngày 8-9/4, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận 53 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) đến khám với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi liên quan ngộ độc thực phẩm.

Một bệnh nhi nghi ngộ độc phải nhập viện. Ảnh: Minh Toàn.

Theo báo cáo nhanh từ Trạm Y tế phường Bình Quới và các bệnh viện, đa số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói, sốt. Cụ thể, Trạm Y tế phường tiếp nhận 2 ca, sức khỏe ổn định, được cấp thuốc và theo dõi tại nhà.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, 4 học sinh đến khám, trong đó 3 em đã ổn định và được điều trị ngoại trú, 1 trường hợp phải nhập viện, đã được lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 ca, trong đó 19 em ổn định, được cho về theo dõi; 1 trường hợp được theo dõi tại phòng cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 27 học sinh đến khám với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt. Có 5 em được điều trị ngoại trú, 22 em nhập viện khoa Nhi. Các trường hợp này chủ yếu được điều trị hạ sốt, bù dịch và điện giải, chưa ghi nhận ca nặng. Hiện hầu hết đã ổn định, còn 3 trường hợp vẫn sốt và đang được theo dõi, làm xét nghiệm cấy máu.

Liên quan đến tình trạng các ca bệnh, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó khoa điều hành Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết hiện khoa tiếp nhận và điều trị các trường hợp trẻ bị rối loạn tiêu hóa, phần lớn nhập viện qua khoa cấp cứu, sau đó chuyển lên khoa Nhi. Một số ít trường hợp được khám tại phòng khám và chỉ định nhập viện.

Theo bác sĩ Oanh, triệu chứng khi nhập viện trong đợt này chủ yếu là sốt cao liên tục, khó hạ; đau bụng quặn từng cơn; trẻ mệt, ăn uống kém, kèm theo nôn ói và tiêu chảy. Đánh giá ban đầu cho thấy các bệnh nhi đều có tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa với mức độ từ trung bình đến nặng.

Phác đồ điều trị hiện chủ yếu sử dụng kháng sinh kết hợp bù dịch. Đến nay, đa số trường hợp đã có dấu hiệu ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số trẻ diễn tiến chưa tốt, cần tiếp tục điều trị kháng sinh và truyền dịch. Các trường hợp này vẫn còn biểu hiện mệt, lừ đừ và chưa thể ăn uống trở lại bình thường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh, phục vụ công tác điều trị. Đồng thời, Sở cũng thông tin đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM để phối hợp xử lý.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) được giao phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và nhà trường tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 8/4, trường đã ghi nhận 41 học sinh xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu. Trong đó, 2 em có biểu hiện nặng hơn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh theo dõi, các trường hợp còn lại được xử trí ban đầu tại phòng y tế trường với các biện pháp hạ sốt, bù nước và giảm co thắt.

Ngay sau đó, Trạm Y tế phường Bình Quới đã phối hợp nhà trường khám sàng lọc, điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp xử lý theo quy trình đối với nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ Oanh khuyến cáo để phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, phụ huynh và học sinh cần thực hiện ăn chín, uống sôi; rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.