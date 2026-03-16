Ai chi 40.000 USD đưa 5 lọ thuốc giải độc quý như vàng về Đà Nẵng?

Nhờ 5 lọ thuốc giải độc Botulinum hiếm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ khẩn cấp, mỗi lọ khoảng 8.000 USD, 3 bệnh nhi Đà Nẵng bị ngộ độc đã qua cơn nguy kịch.

Thuốc giải độc Botulinum có giá rất cao khoảng 8.000 USD/lọ. Ảnh: Nguyên Hạnh.

Ba bệnh nhi gồm các em 15 tuổi, 11 tuổi và 7 tuổi (ở Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn cá ủ chua tự làm. Chỉ một thời gian ngắn sau bữa ăn, các em đồng loạt xuất hiện triệu chứng yếu cơ, suy hô hấp tiến triển nhanh, những dấu hiệu điển hình của ngộ độc Botulinum.

Botulinum có thể làm tê liệt hệ thần kinh, khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy hô hấp nếu không được điều trị kịp thời. Trong những trường hợp này, thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) là phương pháp điều trị đặc hiệu duy nhất.

Tuy nhiên, đây lại là loại thuốc cực hiếm và đắt đỏ. Mỗi lọ có giá khoảng 8.000 USD và hầu như không được dự trữ sẵn tại các bệnh viện trong nước. Trước tình thế cấp bách, WHO quyết định tài trợ toàn bộ 5 lọ thuốc BAT từ kho dự trữ toàn cầu để hỗ trợ Việt Nam điều trị cho các bệnh nhi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, TS Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết ngộ độc Botulinum tiến triển rất nhanh, vì vậy việc tiếp cận thuốc giải độc trong thời gian sớm nhất là yếu tố quyết định khả năng sống sót của bệnh nhân.

Bác sĩ Phạm Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Đà Nẵng nhận bàn giao thuốc giải độc botulinum từ Bộ phận Ứng phó và Chuẩn bị Khẩn cấp Y tế (WHO). Ảnh: WHO Việt Nam.

Ngay khi nhận được thông tin từ cơ quan y tế Việt Nam, WHO đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp trên toàn hệ thống, bao gồm văn phòng tại Việt Nam, văn phòng khu vực và trụ sở chính. Mục tiêu được đặt ra là nhanh chóng xác định nguồn thuốc giải độc đang được lưu trữ tại kho dự trữ toàn cầu của WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), sau đó tổ chức vận chuyển khẩn cấp về Việt Nam.

Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị. WHO đã làm việc với Bộ Y tế Việt Nam, các đối tác vận chuyển quốc tế, cũng như cơ quan chức năng tại sân bay để đảm bảo thuốc được đưa về trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cũng hỗ trợ trong quá trình điều phối nguồn thuốc và hậu cần.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ, các lọ thuốc giải độc đã được vận chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam và chuyển ngay tới Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để điều trị cho các bệnh nhân.

Ngay trong đêm thuốc được chuyển tới bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành truyền thuốc giải độc cho cả ba bệnh nhi.

Nhờ được truyền thuốc giải độc botulinum (BAT) kịp thời, cả ba bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Ảnh: BV.

Thuốc BAT có tác dụng trung hòa độc tố Botulinum còn lưu hành trong cơ thể, giúp ngăn chặn tình trạng liệt cơ tiếp tục tiến triển. Tuy nhiên, thuốc không thể đảo ngược hoàn toàn những tổn thương thần kinh đã xảy ra trước đó, vì vậy việc sử dụng càng sớm càng tốt là yếu tố then chốt.

Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết sức khỏe của 3 bệnh nhi bị ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện cả ba bệnh nhân đều đã được cai máy thở và đang tiếp tục hồi phục.

Anh Hồ Văn Mía, cha của ba bệnh nhi, chia sẻ sau khi được cấp cứu và truyền thuốc giải độc Botulinum, các con đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cải thiện như cử động tay chân, nói chuyện và nhận biết được người thân. Các bác sĩ cũng ghi nhận tri giác và cơ lực của các bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt. Các em tỉnh táo hơn, có thể nhận biết xung quanh và thực hiện một số yêu cầu đơn giản của nhân viên y tế.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nhận định cả ba bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi và điều trị để đảm bảo phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là chức năng hô hấp.