Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

39 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì

  • Chủ nhật, 29/3/2026 17:49 (GMT+7)
Chiều 28/3, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo xác nhận, trên địa bàn xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ khiến hàng chục người phải nhập viện cấp cứu.

Hàng chục người ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, khoảng 16h chiều 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều người cùng có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Tổng cộng có 39 người nhập viện và đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk). Trung tâm Y tế Ea H'leo đã có báo cáo vụ việc gửi Sở Y tế Đắk Lắk.

"Đến nay, các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tạm ổn, đang được theo dõi và chưa có trường hợp nào xuất viện. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm liên quan để gửi tới các trung tâm y tế chuyên môn xét nghiệm, phân tích, làm rõ nguyên nhân", ông Hiếu thông tin.

Cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng để có căn cứ xử lý theo quy định.

https://vov.vn/xa-hoi/hanh-chuc-nguoi-o-dak-lak-nhap-vien-cap-cuu-sau-khi-an-banh-mi-post1279654.vov?gidzl=V4lQVidyqMHzLDrzpkRNQtjGs7RHvz4xCLZLS8FcYMesKD4brEw9EMPPWIFQxOaqQrk5U3M4XZqko_tLOm

Tuấn Long/VOV - Tây Nguyên

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý