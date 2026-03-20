Thêm 2 ca nghi ngộ độc cá ủ chua, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Thêm 2 ca nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguồn thực phẩm, tăng cường điều trị và cảnh báo nguy cơ độc tố botulinum.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP Đà Nẵng về việc ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua tại xã Phước Năng.

Theo thông tin ban đầu, hai bệnh nhân này nhập viện lần lượt vào các ngày 18/3 và 20/3, hiện được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn. Cả hai đều có tiền sử sử dụng món cá ủ chua trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát nguy cơ và hạn chế ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Trước hết, các cơ sở khám chữa bệnh nơi tiếp nhận bệnh nhân cần tập trung tối đa nguồn lực để điều trị tích cực, đảm bảo an toàn tính mạng. Trong trường hợp cần thiết, phải chủ động hội chẩn liên viện, kết nối với các bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Thực phẩm muối chua bảo quản trong hộp thủy tinh vặn chặt có thể điều kiện yếm khí, thuận lợi cho cho vi khuẩn Clostridium Botulinum phát triển và gây độc tố cho người ăn. Ảnh: Instructables.

Song song, ngành y tế địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế và cộng đồng về an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguy cơ ngộ độc khi sử dụng các món ăn như cá ủ chua - loại thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc tố botulinum nếu chế biến, bảo quản không đúng cách.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, tìm nguyên nhân chính xác. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Đà Nẵng phải theo dõi sát diễn biến các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến độc tố botulinum trên địa bàn, đồng thời cập nhật và báo cáo chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, khoảng 20h ngày 18/3, Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn tiếp nhận bệnh nhân Y. H. (sinh năm 1972, trú thôn 3, xã Phước Năng) với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng và tiêu chảy.

Khai thác bệnh sử cho thấy trước đó bệnh nhân có ăn cá ủ chua do người thân cho. Ngay sau khi tiếp nhận, cơ sở y tế đã phối hợp với Trạm Y tế xã Phước Năng và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh.

Kết quả xác định, ngày 8/3, ông A. X. (sinh năm 1963) đi rừng, bắt cá tại sông Thanh rồi mang về chế biến thành cá ủ chua. Đến trưa 17/3, số cá này được chia cho nhiều người trong gia đình, gồm Y. H., A. L., A. D., Y. Đ., Y. B. và Y. X.

Những người còn lại đã ăn hết phần cá nhưng chưa ghi nhận triệu chứng bất thường, hiện được theo dõi sức khỏe.

Riêng bệnh nhân Y. H., sau khi ăn cá ủ chua vào trưa 18/3, đến khoảng 19h15 cùng ngày xuất hiện triệu chứng và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Ngày 9/3, 6 người trong một gia đình ở xã Phước Năng cũng phải nhập viện sau khi ăn món cá ủ chua. Trong đó, 3 anh em bị ngộ độc nặng nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Ngành y tế TP Đà Nẵng đã phải đề nghị Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ thuốc có giá lên tới khoảng 8.000 USD /lọ để cứu chữa.