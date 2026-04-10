Cảnh báo bệnh nam khoa tăng mạnh khi tập ngoài trời nắng

Vận động ngoài trời nắng giúp tăng cường sức khỏe nhưng nếu sai cách có thể làm tăng nguy cơ viêm tinh hoàn do nhiệt độ cao, mất nước và nhiễm khuẩn.

Mồ hôi và môi trường ẩm ướt là yếu tố làm tăng nguy cơ viêm tinh hoàn. Ảnh minh họa/Freepik.

Mùa hè là thời điểm nhiều người tăng cường tập luyện thể thao ngoài trời để nâng cao thể lực. Tuy nhiên, các chuyên gia nam khoa cảnh báo, việc vận động dưới nắng nóng kéo dài nếu không đúng cách có thể làm gia tăng nguy cơ viêm tinh hoàn – một bệnh lý không hiếm gặp ở nam giới.

Dù không phải là nguyên nhân trực tiếp duy nhất, nhưng môi trường nhiệt độ cao kết hợp với những yếu tố như mồ hôi, vi khuẩn và thói quen sinh hoạt sai lầm có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển.

Nhiệt độ cao ảnh hưởng trực tiếp đến tinh hoàn

Tinh hoàn là cơ quan rất nhạy cảm với nhiệt độ. Trên thực tế, nhiệt độ lý tưởng để tinh hoàn hoạt động bình thường thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 1–2°C. Khi tiếp xúc lâu với môi trường nóng, đặc biệt là ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ vùng bìu tăng lên đáng kể.

Các chuyên gia cho biết, khi nhiệt độ tăng cao kéo dài, tuần hoàn máu tại tinh hoàn có thể bị rối loạn, làm suy giảm chức năng bảo vệ tự nhiên và tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Ngoài ra, nắng nóng còn gây mất nước và rối loạn điện giải, làm suy giảm sức đề kháng của cơ thể, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn hoặc virus tấn công.

Mồ hôi và môi trường ẩm khiến ổ vi khuẩn phát triển gây viêm tinh hoàn

Khi vận động ngoài trời, cơ thể tiết nhiều mồ hôi, đặc biệt ở vùng kín. Nếu không được vệ sinh và làm khô kịp thời, khu vực này trở nên ẩm ướt, bí bách – điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm phát triển. Đây là yếu tố gián tiếp nhưng rất quan trọng dẫn đến viêm tinh hoàn, nhất là khi nam giới mặc đồ bó sát, quần lót chật hoặc chất liệu không thấm hút.

Triệu chứng thường gặp gồm:

Đau tức hoặc sưng một bên hoặc cả hai tinh hoàn. Cảm giác nặng bìu, khó chịu khi vận động. Sốt nhẹ, mệt mỏi. Đau khi tiểu hoặc khi quan hệ.

Nếu không điều trị kịp thời, viêm tinh hoàn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Vận động ngoài trời nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới. Hình minh họa

Sai lầm khi tập luyện mùa hè

Nhiều người có thói quen tập thể dục giữa trưa hoặc trong điều kiện nắng gắt, khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng sốc nhiệt và suy giảm miễn dịch. Việc hoạt động ngoài trời nắng nóng kéo dài mà không bù đủ nước có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Ngoài ra, việc ngồi nghỉ ngay trên nền đất nóng, mặc quần áo ẩm hoặc không thay đồ sau khi tập luyện cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn vùng kín.

Một sai lầm khác là tắm nước lạnh ngay sau khi vận động dưới nắng. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm co mạch, ảnh hưởng đến tuần hoàn và tạo điều kiện cho viêm nhiễm xảy ra.

Vì sao mùa hè nguy cơ tăng cao?

Mùa hè hội tụ nhiều yếu tố bất lợi:

Nhiệt độ môi trường cao.

Mồ hôi nhiều, dễ ẩm ướt.

Tăng cường vận động ngoài trời.

Thói quen sinh hoạt thay đổi.

Nhiệt độ cao không chỉ gây mất nước mà còn làm tăng nguy cơ nhiều bệnh lý khác do nhiệt như sốc nhiệt, rối loạn điện giải . Những yếu tố này gián tiếp làm suy yếu hệ miễn dịch và tạo điều kiện cho viêm nhiễm, trong đó có viêm tinh hoàn.

Khi nào cần đi khám?

Nam giới cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các dấu hiệu:

Đau tinh hoàn kéo dài không rõ nguyên nhân.

Sưng đỏ vùng bìu.

Sốt kèm đau vùng kín.

Đau tăng khi vận động.

Đây có thể là dấu hiệu của viêm tinh hoàn hoặc các bệnh lý nam khoa khác cần được chẩn đoán sớm.

Cách phòng tránh hiệu quả

Để giảm nguy cơ viêm tinh hoàn khi vận động ngoài trời nắng, các chuyên gia khuyến cáo:

Tránh tập luyện vào khung giờ nắng gắt (11h–15h).

Uống đủ nước trước, trong và sau khi vận động.

Mặc quần áo thoáng, thấm hút mồ hôi tốt.

Thay đồ ngay sau khi tập, giữ vùng kín khô ráo.

Không ngồi trực tiếp lên bề mặt nóng.

Tắm bằng nước ấm sau khi cơ thể đã hạ nhiệt.

Ngoài ra, việc duy trì lối sống lành mạnh, vệ sinh cá nhân đúng cách và khám sức khỏe định kỳ cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để rèn luyện sức khỏe, nhưng nếu không chú ý đến những yếu tố tưởng chừng nhỏ nhặt, nam giới có thể đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh lý, trong đó có viêm tinh hoàn. Chủ động phòng ngừa chính là cách bảo vệ sức khỏe lâu dài.