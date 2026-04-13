Cơ chế thanh lọc tự nhiên khi uống nước dừa mỗi ngày

Nước dừa tươi là loại đồ uống khá phổ biến vào ngày hè đặc biệt là những khi thời tiết nắng nóng. Uống nước dừa không chỉ để giải khát mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách uống sao cho đúng.

Nước dừa có tác dụng gì?

Thạc sĩ Vũ thị Huế (Trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) cho biết nước dừa tươi được nhiều người lựa chọn để làm đồ uống giải khát trong ngày hè. Tại Việt Nam, đây cũng là loại quả phổ biến có vị ngọt tự nhiên, dễ tìm thấy trên thị trường và giá cả phải chăng. Trong những ngày hè, thời tiết nóng nực có thể khiến cơ thể dễ mất nước và gây ra tình trạng giảm sức đề kháng, mệt mỏi… Các loại đồ uống phù hợp cho ngày hè như nước đỗ đen, nước tía tô, nước dừa không chỉ giúp giải nhiệt mà còn tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

Nước dừa là thức uống tự nhiên, giàu khoáng chất và được nhiều người ưa chuộng.

Uống nước dừa mỗi ngày có tốt không?

Nước dừa tươi là lựa chọn giải khát ngày hè rất phù hợp, nếu sử dụng đúng liều lượng sẽ đem đến nhiều lợi ích về sức khỏe. Nước dừa là dung dịch sinh học tự nhiên chứa nhiều chất điện giải bao gồm magie, kali, canxi cùng một lượng đường tự nhiên vừa phải (khoảng 2 - 3gram/100ml). Đặc điểm nổi bật nhất của loại đồ uống này là có áp suất thẩm thấu khá giống với huyết tương người. Trong thời chiến tranh nước dừa tươi từng được dùng để truyền vào tĩnh mạch thay thế dịch truyền khi không có điều kiện y tế đầy đủ.

Thạc sĩ Huế cho biết trong đông y nước dừa có tính lạnh, vị ngọt nhạt và tốt cho tim, dạ dày và thận. Ngoài ra, nó còn giúp làm mát cơ thể, bổ sung lượng nước cần thiết, hỗ trợ đào thải nước tiểu và giảm tình trạng mệt mỏi, mất nước khi trời nắng nóng.

Ngoài ra, loại đồ uống này còn giúp cơ thể tái tạo cũng như bổ sung những dịch thể cần thiết đặc biệt khi bạn bị tiêu chảy, mất nước do sốt hoặc vận động nhiều. Chúng còn có tác dụng hỗ trợ thải độc qua đường tiết niệu nhờ khả năng kích thích tiểu tiện và tăng cường khả năng đào thải axit uric. Vào những ngày hè nóng nực, khi uống nước dừa còn giúp cơ thể chống lại những tác động của nắng nóng như cảm giác mệt mỏi hoặc khát nước, sốt…

Những ai không nên uống nước dừa?

Mặc dù mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và khá dễ kiếm nhưng không phải ai cũng nên uống nước dừa. Thạc sĩ Huế cho biết cần có những đánh giá kỹ lưỡng dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại cũng như y học cổ truyền kết hợp lâm sàng để xem loại đồ uống này có thực sự phù hợp với tất cả mọi người không.

Uống nước dừa mỗi ngày có tốt không còn phụ thuộc vào lượng sử dụng và tình trạng sức khỏe của từng người.

Dưới đây là những đối tượng cần thận trọng khi sử dụng:

Người mắc bệnh suy thận mạn, tăng kali máu hoặc đang trong quá trình uống thuốc lợi tiểu giữ kali.

Nhiều người thắc mắc uống nước dừa có béo không? Như đã phân tích ở trên, trong loại đồ uống này có chứa một lượng đường tự nhiên và có thể làm tăng đường huyết. Do vậy những người tiền đái tháo đường và đái tháo đường cần thận trọng khi sử dụng.

Người có hệ tiêu hóa kém hay gặp tình trạng tiêu chảy, lạnh bụng, đầy bụng… cũng không nên dùng đặc biệt là nước dừa lạnh.

Phụ nữ sau sinh hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt cũng không nên dùng vì có thể gây tình trạng lạnh bụng hoặc khiến cơ thể khó chịu hơn.

Ai nên uống nước dừa?

Những người phù hợp với loại đồ uống này là người khỏe mạnh gặp tình trạng ra nhiều mồ hôi do hoạt động thể lực hoặc nắng nóng. Những người bị nhiệt bên trong, miệng khô hoặc táo bón nhẹ cũng rất phù hợp. Với đối tượng người già và trẻ nhỏ khi muốn sử dụng thì có thể pha loãng cùng với nước lọc.

Ngoài ra, với những người có biểu hiện nhiệt bên trong như thường xuyên gặp tình trạng khô miệng, khát nước, tiểu ít, nhiệt miệng, khi sốt không ra mồ hôi… cũng có thể sử dụng để giúp thanh nhiệt.

Tóm lại, đây là đồ uống hợp lý trong mùa hè nhưng để tốt cho sức khỏe thì cần chọn đúng đối tượng, đúng liều lượng. Tuy nhiên, không nên uống nước dừa thay thế hoàn toàn nước lọc.