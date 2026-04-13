Oxy già bị quay lưng

Hydrogen peroxide (oxy già) từng được xem là “ngôi sao” trong sát trùng vết thương nhờ khả năng làm sạch nhanh, tạo bọt cuốn trôi bụi bẩn. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện đại cho thấy dung dịch này, đặc biệt ở nồng độ 3%, có thể gây hại mô, làm chậm quá trình lành thương nếu lạm dụng hoặc dùng kéo dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam, xu hướng y học hiện nay ưu tiên các dung dịch thân thiện với tế bào như nước muối sinh lý hoặc các chất sát khuẩn chọn lọc an toàn hơn, đặc biệt ở trẻ em và các vùng mô nhạy cảm.

Sát khuẩn mạnh nhưng "không chọn lọc"

Hydrogen peroxide (H₂O₂) là một chất lỏng không màu, có tính oxy hóa mạnh, thường được sử dụng trong y tế dưới dạng dung dịch 3%. Khi tiếp xúc với mô sống hoặc máu, enzyme catalase sẽ phân hủy H₂O₂ thành nước và khí oxy. Hiện tượng này tạo ra bọt trắng sủi lên bề mặt vết thương, giúp “cơ học hóa” việc làm sạch, đẩy mủ, mô hoại tử và bụi bẩn ra khỏi các khe nhỏ.

Tuy nhiên, quá trình này cũng tạo ra các gốc oxy tự do - những phân tử có hoạt tính cao, có thể phá vỡ protein, lipid màng tế bào và DNA. Đây chính là cơ chế giúp oxy già tiêu diệt vi khuẩn, virus và nấm.

Bác sĩ Huy Hoàng cho hay vấn đề nằm ở chỗ cơ chế này không hề chọn lọc. H₂O₂ không chỉ tấn công vi sinh vật gây bệnh mà còn gây tổn thương cả tế bào lành như bạch cầu, nguyên bào sợi và tế bào da. Khi các tế bào miễn dịch tại chỗ bị phá hủy, khả năng bảo vệ tự nhiên của vết thương suy giảm, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn thứ phát nếu không được che phủ đúng cách.

"Trong cơ thể, H₂O₂ nội sinh tồn tại ở mức rất thấp, đóng vai trò như một phân tử tín hiệu giúp điều hòa phản ứng viêm và quá trình lành thương. Tuy nhiên, ở nồng độ y tế 3% - cao gấp hàng chục nghìn lần mức sinh lý - H₂O₂ không còn là 'tín hiệu sinh học' mà trở thành chất gây độc, tạo stress oxy hóa mạnh và có thể làm chết tế bào hàng loạt", bác sĩ Hoàng phân tích.

Vì sao oxy già làm chậm lành vết thương?

Bác sĩ Hoàng cho hay nhiều nghiên cứu ghi nhận H₂O₂ có thể gây tổn thương DNA và ty thể của nguyên bào sợi, dẫn tới lão hóa sớm hoặc chết tế bào. Hệ quả là quá trình hình thành nền collagen bị gián đoạn, vết thương lâu khép miệng, dễ loét và khó hồi phục.

Không chỉ vậy, H₂O₂ còn phá hủy mô hạt - lớp mô đỏ, ẩm, giàu mạch máu xuất hiện trong giai đoạn hồi phục. Các mạch máu non rất dễ bị tổn thương bởi stress oxy hóa, làm giảm tưới máu, thiếu oxy và dinh dưỡng cho mô đang tái tạo. Điều này khiến mô hạt teo lại hoặc hoại tử, làm chậm đáng kể tiến trình lành thương.

Ở vùng da non mới hình thành, oxy già có thể gây bỏng hóa học nhẹ, khiến da dày cộm hoặc tăng nguy cơ sẹo thâm, sẹo lồi do tế bào liên tục bị kích thích và tổn thương.

Theo bác sĩ Hoàng, trẻ em là nhóm đặc biệt nhạy cảm. Làn da trẻ mỏng, lớp sừng chưa hoàn thiện, độ thấm cao nên các chất sát khuẩn mạnh dễ xâm nhập sâu vào mô.

Oxy già không chỉ gây đau rát, khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến tế bào đang phát triển. Vì vậy, nhiều hướng dẫn nhi khoa hiện đại khuyến cáo không sử dụng oxy già, cồn hay iodine cho các vết trầy xước nhỏ ở trẻ.

Thay vào đó, chỉ cần rửa bằng nước sạch, nước muối sinh lý hoặc xà phòng dịu nhẹ, sau đó che phủ bằng băng sạch là đủ để bảo vệ vết thương và hỗ trợ lành tự nhiên.

Ngoài độc tính tế bào, oxy già còn có thể gây biến chứng nguy hiểm trong một số tình huống đặc biệt. Khi được sử dụng trong khoang kín hoặc đường dò sâu, H₂O₂ có thể giải phóng lượng lớn khí oxy. Nếu khí không thoát ra được, áp lực tăng đột ngột có thể gây tổn thương mô hoặc dẫn tới tắc mạch khí.

Trong tai giữa, việc nhỏ oxy già khi có thủng màng nhĩ có thể gây bỏng niêm mạc, tổn thương cấu trúc dẫn truyền âm thanh, thậm chí ảnh hưởng thính lực lâu dài.

Y học đang thay thế oxy già?

Quan điểm chăm sóc vết thương hiện đại không còn tập trung vào “diệt khuẩn bằng mọi giá” mà hướng đến tạo môi trường tối ưu cho lành thương: kiểm soát nhiễm khuẩn nhưng vẫn bảo vệ tế bào lành.

Theo đó, hydrogen peroxide không còn được khuyến cáo sử dụng thường quy. Một số phác đồ chỉ cho phép dùng một lần duy nhất trong trường hợp vết thương rất bẩn, nhiều đất cát hoặc mô hoại tử, nhằm hỗ trợ làm sạch cơ học, sau đó phải rửa lại bằng nước hoặc nước muối sinh lý.

Trong khi đó, nước muối sinh lý 0,9% được xem là tiêu chuẩn vàng trong rửa vết thương thông thường nhờ tính an toàn sinh học, không gây tổn thương tế bào nhưng vẫn giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.

Ngoài ra, các dung dịch hiện đại như hypochlorous acid (HOCl) đang ngày càng được ưu tiên nhờ khả năng diệt khuẩn hiệu quả nhưng ít độc với mô lành, thậm chí còn hỗ trợ quá trình di chuyển tế bào.

Một số dung dịch như povidone - iodine hay chlorhexidine vẫn được sử dụng trong sát khuẩn da hoặc xử trí nhiễm trùng nặng, nhưng cần kiểm soát nồng độ và thời gian tiếp xúc.

Với vết thương bẩn nhiều đất cát, vị chuyên gia khuyến cáo có thể dùng oxy già một lần duy nhất như biện pháp “làm sạch ban đầu”, nhưng cần rửa lại kỹ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý ngay sau đó.

Các lần chăm sóc tiếp theo nên ưu tiên rửa bằng nước chảy hoặc nước muối, loại bỏ dị vật nhẹ nhàng, sau đó giữ môi trường ẩm bằng gạc sạch, mỡ kháng sinh nếu cần.