Đã rõ nguyên nhân khiến 202 học sinh tiểu học ở TP.HCM vào viện

Kết quả xét nghiệm từ ngành y tế TP.HCM xác định vi khuẩn Salmonella enteritidis là tác nhân liên quan đến vụ 202 học sinh tiểu học nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, liên quan đến vụ việc 202 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, các xét nghiệm chuyên sâu đã xác định rõ nguyên nhân gây bệnh.

Cụ thể, kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 17 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Sau đó, xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện đã xác định chính xác tác nhân là Salmonella enteritidis - một chủng vi khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm.

Theo ghi nhận của Sở Y tế TP.HCM, trong số các học sinh bị ngộ độc, 57 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm: 39 học sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 học sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 2 học sinh tại Bệnh viện Bình Thạnh. Tính đến sáng 13/4, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú và đều trong tình trạng ổn định.

Theo các chuyên gia y tế, Salmonella enteritidis là vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật và có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Những nguồn lây thường gặp gồm trứng và các sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn.

Đáng chú ý, tình trạng lây nhiễm chéo có thể xảy ra trong quá trình chế biến thực phẩm do sử dụng chung dao, thớt hoặc dụng cụ cho thực phẩm sống và chín.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do Salmonella enteritidis, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như:

Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và không có dấu hiệu hư hỏng;

Nấu chín kỹ thịt, trứng và các sản phẩm từ gia cầm;

Không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa chín; giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi chế biến và sau khi đi vệ sinh;

Vệ sinh thường xuyên bề mặt, dụng cụ nhà bếp;

Tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm chéo;

Sử dụng thức ăn ngay sau khi nấu, hoặc bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Vụ việc ngộ độc thực phẩm vừa qua tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong môi trường học đường. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp suất ăn, phụ huynh và cộng đồng trong việc tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, chế biến và bảo quản thực phẩm, đồng thời chủ động theo dõi sức khỏe học sinh để phát hiện sớm, xử trí kịp thời khi có dấu hiệu nghi ngờ, hạn chế nguy cơ xảy ra các chùm ca ngộ độc thực phẩm trong trường học.