Người bụng yếu thường xuyên gặp 8 dấu hiệu này

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Cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng: Theo Tencent News, nhiều người dù ngủ đủ giấc vẫn cảm thấy uể oải, làm việc một lúc đã mất sức hoặc không còn sự tỉnh táo như trước. Ngay cả một quãng đi bộ ngắn cũng khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Điều này có thể liên quan đến việc cơ thể không hấp thu đầy đủ dưỡng chất từ thức ăn. Khi nguồn năng lượng được tạo ra không đáp ứng nhu cầu hoạt động hàng ngày, cảm giác mệt mỏi sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Ảnh: Woman’s Recovery.
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Da dẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống: Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp cơ thể hấp thu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi dưỡng làn da. Ngược lại, khi chức năng tiêu hóa suy giảm kéo dài, da có thể trở nên nhợt nhạt, kém tươi tắn, môi nhạt màu và cơ thể thiếu sức sống. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể có thể đang không nhận được đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Ảnh: News18.
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Ăn uống kém ngon miệng: Một trong những dấu hiệu thường gặp nhất của tiêu hóa kém là cảm giác chán ăn. Người bệnh không hẳn không thể ăn nhưng thường không có cảm giác thèm ăn như trước, nhìn thấy món ăn cũng không cảm thấy hứng thú. Nhiều người còn nhận thấy vị giác giảm sút, các món ăn vốn yêu thích cũng trở nên nhạt nhẽo. Tình trạng này kéo dài có thể khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất cần thiết. Ảnh: Baidu.
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Ăn không nhiều nhưng vẫn đầy bụng: Không ít người chỉ ăn một lượng thức ăn bình thường nhưng lại cảm thấy bụng căng tức, khó chịu trong nhiều giờ sau đó. Một số trường hợp còn kèm theo hiện tượng ợ hơi, chướng bụng hoặc cảm giác thức ăn tiêu hóa rất chậm. Cảm giác khó chịu này chỉ giảm bớt khi đứng dậy và đi lại một lúc. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc khả năng tiêu hóa và hấp thu của đường ruột suy giảm, khiến thức ăn lưu lại lâu hơn trong hệ tiêu hóa. Ảnh: Shutterstock.
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Hơi thở có mùi hôi dai dẳng: Theo India Times, nhiều người cho rằng hôi miệng chủ yếu do vệ sinh răng miệng kém. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, nguyên nhân lại xuất phát từ hệ tiêu hóa. Khi thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn, chúng có thể lưu lại lâu trong đường tiêu hóa, gây ra hiện tượng đầy bụng, khó tiêu và tạo ra các hợp chất có mùi khó chịu. Những mùi này có thể theo hơi thở thoát ra ngoài, khiến tình trạng hôi miệng kéo dài dù đã đánh răng hoặc sử dụng nước súc miệng. Ảnh: Freepik.
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Thường xuyên đi ngoài phân lỏng: Tình trạng phân mềm, phân nát hoặc dễ tiêu chảy sau khi ăn đồ lạnh, đồ nhiều dầu mỡ cũng là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng hệ tiêu hóa điều khiển quá trình chuyển hóa và vận chuyển dịch cơ thể. Khi khả năng xử lý thức ăn và cân bằng nước trong cơ thể bị ảnh hưởng, chất thải dễ trở nên lỏng hơn bình thường. Nếu tình trạng này kéo dài, người bệnh nên chú ý theo dõi sức khỏe và điều chỉnh chế độ ăn uống. Ảnh: Shutterstock.
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Dễ sợ lạnh, tay chân lạnh: Một số người tiêu hóa kém còn thường xuyên cảm thấy lạnh bụng, thích ăn đồ nóng hoặc có cảm giác tay chân lạnh ngay cả khi thời tiết không quá lạnh. Tình trạng này có thể liên quan đến quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể suy giảm, khiến khả năng duy trì thân nhiệt không còn hiệu quả như trước. Ngoài ra, tiêu hóa kém kéo dài còn có thể khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm tuần hoàn máu ngoại vi, từ đó làm tay chân trở nên lạnh hơn bình thường. Nhiều người đồng thời xuất hiện các triệu chứng như ăn uống kém ngon miệng, đầy bụng, chậm tiêu, hay buồn ngủ sau bữa ăn hoặc thường xuyên thiếu sức sống. Ảnh: Shutterstock.
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Ngủ thường xuyên chảy nước dãi: Nhiều người cho rằng chảy nước dãi khi ngủ là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài, đó có thể là tín hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa đang hoạt động kém hiệu quả. Nước bọt đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Khi chức năng tiêu hóa suy giảm, khả năng điều tiết dịch tiết trong cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng, khiến nước bọt dễ chảy ra ngoài trong lúc ngủ. Vì vậy, nếu thường xuyên thức dậy và thấy gối bị ướt do nước dãi, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng như chán ăn, đầy bụng, khó tiêu hoặc mệt mỏi kéo dài, bạn nên chú ý hơn đến sức khỏe tiêu hóa của mình. Ảnh: 123rf.
Học cách già đi
Bước vào tuổi xế chiều, nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Họ không còn công việc để làm, mất đi sự năng động vốn có và trở nên tự ti. Về già, hãy học cách yêu cuộc đời một lần nữa. Trong cuốn sách Khoa học tâm thức, Carl Jung mổ xẻ một số lĩnh vực quan trọng và gây tranh cãi nhất trong tâm lý học phân tích: Phân tích giấc mơ, vô thức nguyên thủy và mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo. Ông cũng xem xét những khác biệt giữa lý thuyết của mình và của Freud, cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của phân tâm học.