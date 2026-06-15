Người bụng yếu thường xuyên gặp 8 dấu hiệu này

Ăn không nhiều nhưng vẫn đầy bụng: Không ít người chỉ ăn một lượng thức ăn bình thường nhưng lại cảm thấy bụng căng tức, khó chịu trong nhiều giờ sau đó. Một số trường hợp còn kèm theo hiện tượng ợ hơi, chướng bụng hoặc cảm giác thức ăn tiêu hóa rất chậm. Cảm giác khó chịu này chỉ giảm bớt khi đứng dậy và đi lại một lúc. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc khả năng tiêu hóa và hấp thu của đường ruột suy giảm, khiến thức ăn lưu lại lâu hơn trong hệ tiêu hóa. Ảnh: Shutterstock.