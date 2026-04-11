Vụ 184 học sinh ở TP.HCM nghi ngộ độc: Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm.

Bệnh nhi nghi ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM tập trung nguồn lực điều trị, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho các bệnh nhân. Đồng thời, khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định đơn vị cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan này cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học.

Bên cạnh đó, Cục đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, từ kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu đến quy trình chế biến, vận chuyển và lưu mẫu thức ăn.

Theo thông tin ban đầu, nhiều học sinh của trường xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn ói và phải nhập viện tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM.

Cập nhật từ Sở Y tế TP.HCM cho thấy đến sáng 11/4, các cơ sở y tế đã tiếp nhận 184 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Phần lớn bệnh nhi có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, sức khỏe hiện ổn định.

Trong tổng số ca bệnh, có 141 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 43 trường hợp điều trị nội trú.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 50 ca (28 ca nhập viện, 22 ca ngoại trú). Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 36 ca (13 nội trú, 23 ngoại trú). Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 84 ca, chủ yếu điều trị ngoại trú với 82 ca, chỉ 2 ca nhập viện. Bệnh viện Đa khoa Tân Định ghi nhận 1 ca, đã xuất viện. Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 13 ca, tất cả điều trị ngoại trú.

Kết quả xét nghiệm ban đầu ghi nhận 7/10 mẫu phân dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân thường gặp gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan thực phẩm.

Ngành y tế TP.HCM đã yêu cầu các bệnh viện đảm bảo đầy đủ thuốc, nhân lực và trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu, điều trị; phối hợp xét nghiệm để xác định nguyên nhân và điều trị theo đúng phác đồ.

Việc sử dụng kháng sinh được cân nhắc phù hợp với các tác nhân vi khuẩn đường ruột, đặc biệt là Salmonella, và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có kết quả. Các cơ sở điều trị phải theo dõi sát diễn tiến bệnh, kịp thời hội chẩn, chuyển tuyến nếu có dấu hiệu nặng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục giám sát các ca bệnh, đồng thời phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm liên quan nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự.