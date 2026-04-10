Uống nước dừa mỗi ngày huyết áp thay đổi như thế nào?

Nước dừa là thức uống tự nhiên giàu kali, được cho là có lợi cho người huyết áp cao. Tuy nhiên, việc uống mỗi ngày có thể ảnh hưởng đến huyết áp theo nhiều cách khác nhau.

Không chỉ giúp giải khát, nước dừa còn chứa các khoáng chất có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Nước dừa là loại đồ uống quen thuộc vào mùa hè của nhiều người. Thức uống này không chỉ đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn tác động đến huyết áp. Vậy uống nước dừa có tác dụng gì?

Uống nước dừa có tốt không?

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Huyền (Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8) cho biết trong nước dừa có chứa nhiều khoáng chất như kali, magie và chất điện giải dồi dào. Đặc biệt kali là khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Nhờ khả năng cân bằng natri trong cơ thể, kali giúp giảm áp lực lên thành mạch, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp một cách tự nhiên.

Nước dừa tươi là loại đồ uống tự nhiên giúp điều hòa huyết áp an toàn, hiệu quả. Nếu bạn uống nước dừa mỗi ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch đáng kể. Với người bệnh huyết áp cao có thể uống nước dừa mỗi ngày để điều hòa, ổn định huyết áp.

Uống nước dừa mỗi ngày có tốt không? Bác sĩ Huyền đưa ra khuyến cáo, mặc dù nước dừa tốt cho huyết áp nhưng người bệnh không nên quá lạm dụng. Thay vào đó, mỗi ngày bạn chỉ nên uống 1 ly và không pha thêm đường, hạn chế uống lạnh.

Bên cạnh đó, nước dừa còn cung cấp magie và canxi, giúp duy trì hoạt động ổn định của tim mạch. Không chỉ tốt cho huyết áp, nước dừa còn giúp bù nước, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chức năng thận và chống oxy hóa. Tuy nhiên, người có bệnh lý thận, tiểu đường hoặc đang dùng thuốc điều trị huyết áp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, tránh lạm dụng gây mất cân bằng điện giải.

Đồ uống giúp kiểm soát huyết áp

Bác sĩ Huyền cho biết thêm vào mùa hè cơ thể mất nhiều nước hơn và thói quen không uống đủ nước có thể khiến cho máu cô đặc làm huyết áp khó kiểm soát. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh huyết áp cao nên uống đủ từ 2-3 lít nước mỗi ngày giúp cho tuần hoàn máu được trơn tru hơn. Đặc biệt hãy ưu tiên uống nước ấm và chia thành nhiều ngụm nhỏ, uống nhiều lần trong ngày. Bạn không nên đợi có cảm giác khát hoặc khô miệng mới bắt đầu uống nước.

Ngoài nước dừa tươi, bác sĩ Huyền gợi ý cho người bệnh 2 loại đồ uống sau:

Trà atiso đỏ và trà xanh

Trà atiso đỏ hay còn gọi là trà habicus kích thích lợi tiểu một cách tự nhiên và hỗ trợ giãn nở mạch máu, hạ huyết áp hiệu quả, an toàn. Còn trà xanh là loại đồ uống được biết đến với hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp ổn định huyết áp lâu dài. Lưu ý cho người bệnh là nên uống trà khi còn ấm và không cho thêm đường, mỗi ngày chỉ nên uống với số lượng vừa phải. Người bệnh nên tránh uống trà xanh lúc bụng rỗng vì có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

Nước ép củ dền

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nước ép củ dền tươi giúp hạ huyết áp tạm thời ngay sau khi uống. Hoạt chất nitrat có trong củ dền sẽ giúp kích thích giãn mạch máu. Bên cạnh đó, nguồn vitamin C, magie và kali trong loại đồ uống này cũng là những chất dinh dưỡng thân thiện với hệ tim mạch của bạn.