Người đàn ông nhập viện khẩn sau tiếng 'rắc' khi quan hệ

Thử tư thế mới với cường độ mạnh, người đàn ông ở Hà Nội gặp tai nạn phòng the nghiêm trọng, phải mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau chuyến công tác dài ngày, anh H. (35 tuổi, Hà Nội) dành thời gian gần gũi vợ sau nhiều ngày xa cách. Tuy nhiên, trong lúc thử một tư thế mới với cường độ mạnh hơn bình thường, người đàn ông này bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng ngay trên giường ngủ.

Theo lời kể của bệnh nhân, khi cả hai đang quan hệ, dương vật bất ngờ trượt mạnh khỏi vị trí và va đập lệch hướng. Ngay lúc đó, anh nghe rõ tiếng “rắc”, kèm cơn đau nhói dữ dội và cảm giác choáng váng.

Chỉ vài phút sau, vùng tụ máu lan rộng khiến bộ phận sinh dục biến dạng rõ rệt. Hoảng sợ, vợ chồng anh lập tức đến cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 trong đêm.

Tại khoa Tiết niệu - Nam học, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ vật hang, tình trạng thường được gọi trong dân gian là “gãy súng”. Đây là một cấp cứu ngoại khoa khá điển hình nhưng nhiều người vẫn chủ quan hoặc xấu hổ nên đến viện muộn.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trần Thành, Phó trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương nặng.

“Dương vật của bệnh nhân sưng to, tụ máu lan rộng, biến dạng rõ. Khối máu tụ khiến vùng kín tím bầm như quả cà tím. Qua thăm khám, chúng tôi xác định bệnh nhân bị rách vật hang với vị trí tổn thương tương đối phức tạp nên phải mổ cấp cứu ngay”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trần Thành, Phó trưởng khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện 19-8.

Theo bác sĩ Thành, vật hang là cấu trúc giúp dương vật cương cứng khi quan hệ. Bao quanh vật hang là lớp “cân trắng” có độ đàn hồi và khả năng chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, khi dương vật đang cương mà bị bẻ gập hoặc va đập mạnh sai hướng, lớp bao này có thể rách đột ngột.

“Người bệnh thường mô tả nghe tiếng ‘rắc’ hoặc ‘bụp’ rất rõ trong lúc quan hệ. Sau đó là đau chói, mất cương ngay lập tức rồi sưng tím nhanh. Đây là dấu hiệu rất điển hình của vỡ vật hang”, bác sĩ Thành nói.

Ê-kíp phẫu thuật đã mở vùng tổn thương, lấy sạch khối máu tụ, xác định vị trí rách và khâu phục hồi phần cân trắng của vật hang. Sau mổ, bệnh nhân được băng ép và theo dõi nguy cơ biến chứng.

Theo bác sĩ Thành, nếu được xử trí trong “thời gian vàng”, khả năng phục hồi của người bệnh thường khá tốt. Ngược lại, việc chậm trễ có thể để lại nhiều hậu quả lâu dài.

“Nhiều người vì tâm lý ngại ngùng nên cố chịu đau ở nhà, nghĩ vài hôm sẽ tự khỏi. Có trường hợp đến viện sau vài ngày, dương vật đã cong lệch, tụ máu lớn hoặc nhiễm trùng. Khi đó việc điều trị khó khăn hơn rất nhiều”, bác sĩ Thành cho hay.

Các biến chứng thường gặp sau “gãy súng” gồm cong dương vật, đau khi cương, rối loạn cương, giảm khả năng quan hệ tình dục, thậm chí ảnh hưởng tâm lý kéo dài.

Theo các bác sĩ, tai nạn này không hiếm gặp trong thực tế. Phần lớn trường hợp xảy ra khi quan hệ mạnh bạo, thay đổi tư thế đột ngột hoặc thực hiện các tư thế khó khiến dương vật dễ bị trượt khỏi vị trí.

Ngoài ra, một số ca chấn thương xảy ra do nam giới tự bẻ dương vật khi đang cương hoặc vô tình đè ép mạnh trong lúc ngủ.

“Đời sống tình dục cần sự thoải mái và an toàn. Việc cố gắng thực hiện các động tác quá mạnh hoặc tư thế vượt ngoài khả năng kiểm soát có thể dẫn tới chấn thương đáng tiếc”, bác sĩ khuyến cáo.

Chuyên gia lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như đau chói đột ngột ở dương vật, nghe tiếng “rắc”, mất cương ngay sau chấn thương hoặc sưng tím nhanh, người bệnh cần tới cơ sở chuyên khoa nam học càng sớm càng tốt.