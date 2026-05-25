Lý do Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chặt thuốc chứa fentanyl

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức ký văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc chứa hoạt chất fentanyl trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan chất này.

Văn bản được gửi tới UBND các tỉnh, thành phố; Sở Y tế địa phương; Cục Y tế (Bộ Công an); Cục Quân y (Bộ Quốc phòng); các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở có hoạt động dược thuộc Bộ Y tế; cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực dược.

Cụ thể, thời gian qua, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nhận được một số văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl.

Theo công văn mới nhất, ngày 8/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh coi fentanyl là “vũ khí hủy diệt hàng loạt”, đồng thời xác định đây là mối đe dọa an ninh quốc gia cấp bách.

Cơ quan này cũng cảnh báo tại khu vực châu Á và Đông Nam Á đã xuất hiện tình trạng tội phạm sử dụng fentanyl và các dẫn chất để pha trộn vào ma túy hoặc một số sản phẩm khác nhằm làm tăng cảm giác “phê”, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentany. Ảnh: Oasia.

Tại Việt Nam, tháng 11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá một vụ án liên quan đến fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl hàm lượng 50 mcg/10 ml.

Trước nguy cơ thất thoát các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và đặc biệt là fentanyl bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan siết chặt quản lý trong toàn bộ quá trình kinh doanh, sử dụng thuốc.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng chống ma túy trong lĩnh vực dược, đặc biệt với các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt như fentanyl.

Các đơn vị phải quản lý chặt việc kinh doanh, sử dụng thuốc, tuyệt đối không để thất thoát hoặc bị lợi dụng cho mục đích trái phép. Đồng thời, địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến nhóm thuốc này.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Cục Y tế và Cục Quân y chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở có hoạt động dược nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kê đơn và cấp phát thuốc chứa fentanyl.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy trình quản lý thuốc chứa fentanyl, trong đó bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc sau khi sử dụng và tuân thủ chặt chẽ quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống nhằm ngăn chặn nguy cơ thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, thống kê các đơn vị sử dụng hoặc kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và nguyên liệu làm thuốc có chứa các dược chất này. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào các đơn vị sử dụng, kinh doanh số lượng lớn, đặc biệt là thuốc chứa fentanyl.

Đối với các bệnh viện và cơ sở có hoạt động dược trực thuộc Bộ Y tế, cơ quan này yêu cầu rà soát toàn bộ hoạt động liên quan đến thuốc chứa fentanyl, kiểm soát chặt chẽ ở từng khâu nhằm không để xảy ra thất thoát.

Trong trường hợp phát hiện mất mát hoặc thất thoát thuốc, cơ sở phải chủ động báo cáo UBND địa phương, cơ quan chuyên môn y tế cấp tỉnh và các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược thực hiện nghiêm quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc; đồng thời rà soát hoạt động kinh doanh thuốc chứa fentanyl, nghiêm cấm việc mua bán sai đối tượng dẫn đến sử dụng thuốc vào mục đích bất hợp pháp.