Cải xoong được nhiều nghiên cứu dinh dưỡng quốc tế xếp vào nhóm rau xanh giàu giá trị nhất thế giới, nhờ chứa dồi dào vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa có lợi.

Trong danh sách bảng xếp hạng Powerhouse Fruits and Vegetables được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố cuối năm 2025, rau cải xoong được đánh giá là loại rau tốt nhất thế giới với mức điểm tuyệt đối 100/100 nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trên mỗi khẩu phần năng lượng.

Với hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào, cải xoong mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch và tiêu hóa, đồng thời được xếp vào nhóm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nổi bật trong nhiều nghiên cứu quốc tế.

Dinh dưỡng trong rau cải xoong

Theo Healthline, cải xoong là loại rau thủy sinh thuộc nhóm rau xanh đậm, thường mọc ở môi trường nước sạch và được sử dụng phổ biến trong ẩm thực.

Theo các dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cải xoong chứa hàm lượng cao vitamin A, vitamin C, vitamin K cùng các khoáng chất như canxi, kali và magie, nhưng lại có rất ít calo. Đây là lý do loại rau này thường được xếp vào nhóm thực phẩm "giàu dinh dưỡng trên mỗi khẩu phần năng lượng".

Ngoài ra, cải xoong còn chứa các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như beta-carotene và flavonoid, giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, cải xoong thường được đánh giá là một trong những loại rau xanh có giá trị dinh dưỡng cao nhất trong nhóm rau lá.

Lợi ích sức khỏe của rau cải xoong

Việc bổ sung cải xoong vào chế độ ăn hàng ngày mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe tổng thể ở cả người lớn và trẻ em.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C cao trong cải xoong giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Tốt cho tim mạch

Các chất chống oxy hóa và khoáng chất trong cải xoong có thể góp phần hỗ trợ điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim mạch khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa

Lượng chất xơ tự nhiên trong cải xoong giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Vitamin K và canxi trong cải xoong đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương và hỗ trợ hệ xương chắc khỏe.

Lợi ích đối với trẻ nhỏ

Cải xoong là loại rau giàu chất dinh dưỡng, hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em. Hàm lượng sắt dồi dào trong cải xoong rất cần thiết cho sự phát triển nhận thức, trí nhớ và khả năng tập trung trong giai đoạn học tập quan trọng và tuổi thiếu niên.

Ngoài ra, cải xoong cung cấp nguồn folate (vitamin B9) cao, rất cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào và phát triển mô ở trẻ em năng động, đang phát triển. Nó cũng giàu vitamin A (dưới dạng carotenoid), giúp duy trì thị lực bình thường và thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

Tuy nhiên, cải xoong nên được chế biến sạch và nấu chín nhẹ hoặc xay nhuyễn khi dùng cho trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn và dễ tiêu hóa.