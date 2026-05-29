Từ 1/7, 9 nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp thêm 8%

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sẽ được tăng thêm 8%. Người nghỉ hưu có mức hưởng thấp còn được hỗ trợ để nâng mức nhận tối thiểu lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Lương hưu sẽ tăng thêm 8% từ 1/7. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ cho người có mức hưởng thấp.

Cụ thể, việc điều chỉnh áp dụng với 9 nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Đây là đợt tăng đồng loạt nhằm cải thiện thu nhập cho người nghỉ hưu, người có công và các nhóm đang hưởng trợ cấp dài hạn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng.

9 nhóm được áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia BHXH; quân nhân, công an, người làm cơ yếu; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; công nhân cao su già yếu thôi việc; người hưởng trợ cấp theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT; quân nhân, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg; cùng người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Luật BHXH 2024.

Theo quy định mới, mức hưởng của tất cả nhóm trên sẽ được tăng thêm 8% từ ngày 1/7.

Ngoài mức tăng chung, Chính phủ cũng bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng thấp sau điều chỉnh.

Cụ thể, sau khi tăng 8%, người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được cộng thêm 300.000 đồng mỗi tháng. Trường hợp mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo cơ quan chức năng, chính sách này nhằm thu hẹp chênh lệch thu nhập giữa các nhóm người nghỉ hưu ở các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là nhóm nghỉ hưu sớm có mức hưởng thấp kéo dài nhiều năm.

Một điểm mới khác là từ ngày 1/7, việc chi trả lương hưu và trợ cấp sẽ từng bước chuyển sang hình thức điện tử, thay thế phiếu lĩnh tiền giấy nhằm thuận tiện hơn cho người dân và giảm thủ tục hành chính.