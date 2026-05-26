Thanh niên ở TP.HCM mắc bệnh lậu sau lần gần gũi bạn gái mới

Sau lần quan hệ không an toàn với bạn gái mới quen, nam sinh ở TP.HCM bị chảy mủ niệu đạo. Kết quả xét nghiệm xác định đồng nhiễm lậu cầu.

Em Đ.V.T. (học sinh THPT tại TP.HCM) đến Phòng khám Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong tâm trạng hoang mang sau nhiều ngày xuất hiện triệu chứng bất thường ở cơ quan sinh dục.

Theo lời kể, T. quen một bạn nữ 18 tuổi khoảng hai tuần. Sau một lần quan hệ không sử dụng biện pháp bảo vệ, nam sinh bắt đầu thấy ngứa rát trong niệu đạo, khó chịu khi đi tiểu và xuất hiện dịch mủ ở đầu dương vật.

Ban đầu, T. cho rằng đây chỉ là tình trạng viêm nhẹ hoặc kích ứng thông thường. Tuy nhiên, khi triệu chứng kéo dài sang ngày thứ hai mà không thuyên giảm, nam sinh lên mạng tìm kiếm thông tin. Những từ khóa như “bệnh lây truyền qua đường tình dục”, “lậu”, “HIV” khiến em càng thêm lo sợ.

ThS.BS Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết tại phòng khám, bệnh nhân được soi dịch niệu đạo và làm xét nghiệm PCR tìm các tác nhân lây truyền qua đường tình dục. Kết quả cho thấy nam thanh niên dương tính với lậu cầu và Mycoplasma genitalium.

Sau khi được điều trị kháng sinh theo phác đồ, tư vấn kiêng quan hệ và điều trị đồng thời cho bạn tình, tình trạng chảy mủ và ngứa rát của nam sinh đã hết sau một tuần. Kết quả tái khám sau đó không còn ghi nhận tác nhân gây bệnh.

Theo bác sĩ Khoa, viêm niệu đạo cấp ở nam giới thường biểu hiện bằng tiểu buốt, tiểu rát, nóng rát dọc đường tiểu, ngứa niệu đạo hoặc chảy dịch bất thường ở đầu dương vật. Dịch tiết có thể màu trắng đục, vàng hoặc xanh.

Ở nam giới trẻ tuổi, đặc biệt sau quan hệ tình dục không an toàn, cần nghĩ nhiều đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong đó, lậu cầu thường gây triệu chứng sớm với biểu hiện chảy mủ rõ và tiểu buốt nhiều. Các tác nhân khác như Chlamydia trachomatis hay Mycoplasma genitalium đôi khi diễn tiến âm thầm hơn, dễ bị bỏ sót nếu người bệnh tự mua thuốc điều trị.

“Không phải cứ hết tiểu buốt hay hết chảy mủ là bệnh đã khỏi hoàn toàn. Điều quan trọng là phải xác định đúng tác nhân, điều trị đúng phác đồ và tái khám khi cần”, bác sĩ Khoa lưu ý.

Các bác sĩ cho biết thời gian gần đây, số ca viêm niệu đạo do bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người trẻ có xu hướng gia tăng, trong đó có cả học sinh, sinh viên. Không ít trường hợp mới 15-16 tuổi đã đến khám vì chảy mủ niệu đạo, đau rát khi đi tiểu hoặc lo lắng sau quan hệ không an toàn.

Theo bác sĩ Khoa, ở tuổi vị thành niên, sự tò mò về tình cảm và tình dục là điều dễ xảy ra. Tuy nhiên, nếu chỉ tiếp cận thông tin qua mạng xã hội hoặc bạn bè mà thiếu kiến thức chính thống, người trẻ sẽ có nguy cơ quan hệ sớm nhưng không biết cách tự bảo vệ.

“Điều quan trọng không phải là trách móc các em mà cần giúp các em hiểu đúng về sức khỏe tình dục. Giáo dục giới tính không khiến trẻ quan hệ sớm hơn, mà giúp các em biết tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe”, bác sĩ Khoa nói.

Bác sĩ Khoa cảnh báo viêm niệu đạo nếu không điều trị đúng có thể kéo dài, tái phát hoặc gây biến chứng như viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo và ảnh hưởng khả năng sinh sản về sau.

Ngoài ra, phòng khám cũng ghi nhận nhiều trường hợp đồng nhiễm nhiều tác nhân lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt ở nhóm nam quan hệ đồng giới. Một số bệnh nhân khi tầm soát thêm còn phát hiện HIV hoặc các bệnh lây truyền khác.

Bác sĩ Khoa khuyến cáo nam giới khi có biểu hiện chảy mủ niệu đạo, tiểu buốt, tiểu rát, ngứa đường tiểu hoặc đau khó chịu sau quan hệ không an toàn nên đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám. Người bệnh không nên tự mua kháng sinh theo lời mách hoặc thông tin trên mạng vì có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm và khiến vi khuẩn kháng thuốc.

Trong thời gian điều trị, người bệnh cần kiêng quan hệ tình dục cho đến khi hoàn tất điều trị, hết triệu chứng và bạn tình cũng được tư vấn, điều trị phù hợp để tránh nguy cơ lây nhiễm qua lại.