Trải nghiệm khám ở bệnh viện ‘xịn nhất’ khiến tôi bất ngờ

|
Tôi là Phương Anh (31 tuổi, Hà Nội), làm trong lĩnh vực truyền thông. Dạo gần đây, sau những ngày làm việc căng thẳng, tôi hay bị đau đầu kéo dài. Vùng ngực cũng xuất hiện cảm giác âm ỉ suốt một tuần dù chưa đến kỳ kinh. Nghe nhiều câu chuyện người trẻ bất ngờ đột quỵ, ung thư, tôi không khỏi lo lắng, nhất là khi đã gần 2 năm chưa đi khám sức khỏe.
|
Sau khi tìm hiểu các dịch vụ khám tại nhiều bệnh viện, tôi ưu tiên nơi không phải chờ đợi lâu, dịch vụ chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại. Cân nhắc kỹ, tôi quyết định đặt lịch khám tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2, với kỳ vọng được kiểm tra toàn diện và an tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình.
|
Sau khi xuất trình giấy tờ cá nhân, tôi chỉ chờ khoảng 5 phút đã được nhân viên gọi tên, hướng dẫn vào phòng khám để thực hiện các bước sàng lọc ban đầu.
|
Dự kiến, toàn bộ quá trình khám diễn ra trong khoảng 120 phút - không quá nhanh nhưng đủ để tôi cảm thấy hợp lý. Quan trọng hơn, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, đúng giờ, giúp tôi tránh được cảm giác mệt mỏi khi phải dành cả ngày chỉ để chờ đến lượt khám.
|
Nhân viên y tế bắt đầu bằng việc hỏi kỹ các thông tin sức khỏe của tôi: Từ tiền sử bệnh, tình trạng sốt, yếu tố dịch tễ đến số lần sinh con, việc sử dụng thuốc hay tiền sử dị ứng... Sau đó, tôi được đo huyết áp, chiều cao, cân nặng.
|
Tôi tiếp tục được đưa đến phòng tư vấn và chỉ định khám của bác sĩ. Tôi chia sẻ với chuyên gia về việc đau đầu, đau vùng ngực và những lo lắng về nguy cơ đột quỵ, ung thư. Bác sĩ lắng nghe kỹ, giải thích cặn kẽ rằng nhiều triệu chứng có thể chỉ là phản ứng với căng thẳng nhưng cũng không nên chủ quan.
|
Bác sĩ cho biết 5-15% người Việt có dị dạng mạch máu não bẩm sinh, thường không phát hiện cho đến khi vỡ gây xuất huyết. Ung thư vú hiện cũng đứng đầu các bệnh ung thư ở Việt Nam với hơn 24.500 ca mới mỗi năm. Nghe phân tích từ bác sĩ, tôi không khỏi chững lại. Sau khi trao đổi, tôi được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) mạch não bằng hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT hiện đại hàng đầu thế giới, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, chụp nhũ ảnh bằng hệ thống MAMMOMAT Revelation để phát hiện sớm bất thường.
|
Chụp MRI mạch não là phần khiến tôi hồi hộp nhất. Kỹ thuật viên cho biết trước đây, mỗi lần chụp có thể kéo dài tới 45 phút, trong không gian hẹp và nhiều tiếng ồn. Nhưng với hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT, thời gian được rút ngắn đáng kể, máy vận hành êm hơn. Khoang chụp rộng tới 70 cm cũng góp phần giảm cảm giác chật hẹp, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có tâm lý sợ không gian kín.
|
Kỹ thuật viên hướng dẫn tôi đeo tai nghe, thả lỏng cơ thể trước khi máy bắt đầu hoạt động trong khoảng 10 phút. Nằm trong khoang chụp, tôi nghe những âm thanh xen kẽ, lúc rì rì như máy in, lúc lại tít tít đều đều. Nhắm mắt lại, tôi để tâm trí trôi đi, nhưng đâu đó vẫn lẩn khuất một câu hỏi: Liệu mạch não của mình có đang ẩn chứa điều gì bất thường không?
|
Hệ thống MRI mạch máu hiện đại dựng hình mạch não chi tiết, rõ nét, giúp bác sĩ dễ dàng phát hiện phình mạch hoặc dị dạng. Với những trường hợp phình mạch có cổ túi phình, bác sĩ có thể đặt stent hoặc can thiệp nút mạch, ngăn nguy cơ vỡ mạch. Những người có dị dạng mạch não chưa vỡ có thể theo dõi định kỳ, ví dụ mỗi 6 tháng, để đánh giá sự tiến triển.
|
Phần khám tiếp theo của tôi là chụp nhũ ảnh - phương pháp X-quang tuyến vú được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong tầm soát ung thư vú hiện nay. Kỹ thuật này sử dụng tia X liều thấp để ghi lại hình ảnh chi tiết cấu trúc bên trong tuyến vú, giúp phát hiện sớm những bất thường nhỏ mà việc thăm khám thông thường khó có thể nhận ra.
|
Khi chụp nhũ ảnh, tuyến vú của tôi phải được ép nên có cảm giác hơi đau. May mắn thiết bị này có khả năng giảm lực ép tới 50% so với thông thường và thời gian chụp khá nhanh nên cảm giác đau đã giảm đi đáng kể. Kỹ thuật viên còn lưu ý rằng, nếu đang trong kỳ kinh, sự thay đổi nội tiết có thể làm tăng cảm giác đau và ảnh chụp kém nét hơn. Vì vậy, các chị em nên tránh chụp trong thời gian này để có kết quả chính xác nhất.
|
Đây cũng là một trong những hệ thống chụp nhũ ảnh có liều tia X mỗi lần chụp thấp nhất hiện nay khi giảm tới 30% liều tia so với các máy thông thường, giúp người bệnh yên tâm hơn khi duy trì tầm soát định kỳ. Máy còn cho hình ảnh với độ phân giải chiều sâu cao nhất trong các hệ thống nhũ ảnh hiện nay, độ sắc nét rất cao nên tôi càng yên tâm khi chụp.
|
Sau khi hoàn tất các phần khám, tôi được bác sĩ đọc kết quả và tư vấn. MRI não cho thấy hệ thống động mạch hai bên cân đối, dòng máu thông suốt, không có dấu hiệu thiếu máu, dị dạng hay phình mạch.
|
Triệu chứng đau đầu của tôi được xác định thuộc nhóm rối loạn chức năng, liên quan căng thẳng, thiếu ngủ hoặc chế độ sinh hoạt, không biểu hiện trên hình ảnh MRI. Hệ thống mắt và xoang hàm mặt cũng bình thường, tổng thể không có tổn thương thực thể.
|
Kết quả kiểm tra tuyến vú của tôi cũng cho thấy cấu trúc đều, cân đối, không phát hiện khối u hay bất thường nào, tức là âm tính với ung thư vú. Triệu chứng đau ngực hai bên được nhận định liên quan thay đổi nội tiết gần kỳ kinh. Đồng thời, bác sĩ khuyên tôi duy trì lối sống điều độ, tránh căng thẳng, tăng vận động và ăn uống khoa học.
|
Điều khiến tôi bất ngờ không chỉ nằm ở hệ thống máy móc hiện đại, mà còn ở cách bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 tổ chức trải nghiệm cho người bệnh. Từ khâu đón tiếp, hướng dẫn đến các bước thăm khám đều được sắp xếp khoa học, liền mạch, hạn chế khoảng chờ. Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên không chỉ chuyên môn vững, mà còn tư vấn nhẹ nhàng, kỹ lưỡng, giúp tôi hiểu rõ tình trạng của mình mà không bị “quá tải” thông tin.
|
Sau khi hoàn tất tầm soát, tôi chợt nhận ra mình cần quan tâm hơn đến sức khỏe, nhất là thói quen lười vận động bấy lâu. Tôi quyết định thử môn pickleball cùng đồng nghiệp, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo thêm niềm vui, gắn kết nơi công sở.