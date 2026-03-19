Cư dân Ocean City yên tâm với hệ thống y tế 'xịn' ngay cạnh nhà

Sự xuất hiện của Vinmec Ocean Park 2 với hệ thống y tế hiện đại ngay trong nội khu giúp cư dân Ocean City an tâm an cư, đồng thời hoàn thiện chuẩn sống "all-in-one".

Khu đông Hà Nội và Hưng Yên nhiều năm nay thiếu vắng các cơ sở y tế chất lượng cao, đặc biệt cho cấp cứu và điều trị chuyên sâu. Vì thế, việc Bệnh viện Quốc tế Vinmec Ocean Park 2 đi vào vận hành ngay trong lòng Ocean City, với hệ thống máy móc hiện đại hàng đầu cùng đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, đã trở thành mảnh ghép then chốt hoàn thiện chuẩn sống “all-in-one”, đồng thời thúc đẩy cư dân chuyển về an cư lâu dài.

Một đêm cấp cứu - “cú hích” thay đổi quyết định an cư

Sở hữu nhà tại Ocean City từ sớm, anh Minh Quân (Hà Nội) từng xem đây là “nơi nghỉ dưỡng”. Vào mỗi cuối tuần, gia đình anh thường rời nội đô để về đây tận hưởng không gian xanh, thư thái. Tuy nhiên, quyết định chuyển hẳn về sinh sống vẫn còn nhiều lưỡng lự.

“Ocean City đáng sống, nhưng nhà tôi có mẹ già nên ở trong phố sẽ tiện hơn nếu cần thăm khám”, anh chia sẻ.

Động lực chuyển về ở hẳn đến với anh Quân trong một đêm không ai mong đợi. Khi mẹ anh xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, gia đình lập tức đưa bà tới Vinmec Ocean Park 2 - cơ sở vừa đi vào vận hành ngay trong nội khu. Không còn những quãng đường dài hay nỗi lo tắc đường, toàn bộ quy trình tiếp nhận, chẩn đoán và xử lý được thực hiện chỉ trong vài phút.

Hệ thống chụp MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT thế hệ mới nhất, lần đầu tiên có tại Việt Nam, tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2.

Là người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh, ThS.BS Đào Danh Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, cho biết quy trình thăm khám có sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT - thiết bị chụp cộng hưởng từ tiên tiến hàng đầu thế giới, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

“Với công nghệ tối tân, thiết bị cho phép tái tạo hình ảnh có độ chi tiết cao, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương rất nhỏ trong não, tủy sống, mạch máu và nhiều cơ quan nội tạng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong chẩn đoán sớm các bệnh lý thần kinh như đột quỵ, sa sút trí tuệ hay u não kích thước nhỏ, từ đó giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh”, ThS.BS Vĩnh cho biết.

Đáng chú ý, nhờ nền tảng công nghệ hiện đại, thời gian chụp bằng hệ thống MRI này có thể rút ngắn khoảng 45-75%, giúp người bệnh không phải nằm lâu trong máy như trước. Đồng thời, thiết bị vận hành êm ái hơn, giảm đáng kể tiếng ồn, hạn chế cảm giác lo lắng, khó chịu. Khoang chụp rộng tới 70 cm cũng góp phần giảm cảm giác chật hẹp, đặc biệt với người cao tuổi hoặc những người sợ không gian kín.

Vinmec Ocean Park 2 nhận được sự tin tưởng từ người dân nhờ cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao.

Anh Quân cho biết, sau giai đoạn cấp cứu, mẹ anh tiếp tục được chăm sóc tại khu phục hồi - an dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện, với không gian riêng tư, yên tĩnh và chế độ chăm sóc cá thể hóa. Sự liền mạch từ cấp cứu đến điều trị và hồi phục đã tạo nên một trải nghiệm y tế trọn vẹn - điều mà trước đây gia đình anh chưa từng nghĩ có thể diễn ra “ngay trước cửa nhà”.

“Sau sự cố, tôi hiểu tiện ích y tế ngay cạnh nhà có thể cứu mình trong thời khắc sống còn. Cả gia đình tôi đã thống nhất chuyển về sinh sống lâu dài tại Ocean City”, anh Quân chia sẻ.

Lấp đầy khoảng trống y tế

Câu chuyện của anh Quân phản ánh thực tế rộng rằng không chỉ khu đông Hà Nội mà cả Hưng Yên lâu nay vẫn thiếu hụt các cơ sở y tế chất lượng cao, đặc biệt là bệnh viện quốc tế có khả năng cấp cứu và điều trị chuyên sâu.

Trước đây, người dân khu vực thường phải di chuyển vào trung tâm Hà Nội để tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn. Hành trình kéo dài hàng chục km không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với các ca bệnh khẩn cấp.

Sự xuất hiện của Vinmec Ocean Park 2 đã góp phần thay đổi cục diện này. Được xây dựng trên diện tích 31.000 m2, với 14 chuyên khoa và 114 giường nội trú, Vinmec Ocean Park 2 cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Là cơ sở thứ 10 trong hệ thống Vinmec, bệnh viện tiên phong triển khai mô hình “bệnh viện cộng đồng”, đánh dấu bước chuyển từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

Theo đó, cư dân Ocean City có thể được thiết lập hồ sơ sức khỏe, theo dõi thường xuyên và quản lý bệnh mạn tính, thay vì chỉ đến bệnh viện khi đã phát sinh bệnh lý.

Với mảnh ghép y tế 5 sao, Ocean City hoàn thiện môi trường sống "all-in-one" lý tưởng cho cộng đồng cư dân.

“Bệnh viện tập trung vào các lĩnh vực như chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp, đồng thời ứng dụng công nghệ 3D trong cá thể hóa điều trị, đặc biệt với chấn thương thể thao và phục hồi vận động. Với người thường xuyên chơi thể thao như tôi, đây là lợi thế lớn”, anh Mạnh Hải, cư dân Vinhomes Ocean Park 2, chia sẻ.

Trong lựa chọn nơi ở của cư dân hiện đại, hạ tầng y tế luôn là tiêu chí then chốt nhưng thường bị thiếu vắng tại nhiều khu đô thị mới. Sự hiện diện của Vinmec Ocean Park 2 ngay trong lòng Ocean City đã giải bài toán này, khi vừa xóa bỏ nỗi lo khoảng cách, vừa rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Với việc bệnh viện đi vào vận hành, Ocean City tiếp tục khẳng định vị thế là đô thị đáng sống hàng đầu, hướng tới xây dựng cộng đồng đa thế hệ - nơi người cao tuổi, người trẻ và trẻ nhỏ cùng chia sẻ môi trường sống trong lành, an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc.