Ung thư tuyến giáp tăng nhanh: Đừng ngó lơ 'tín hiệu lạ' ở vùng cổ

Ung thư tuyến giáp thường diễn tiến âm thầm với triệu chứng nghèo nàn, dễ bị nhầm lẫn. Nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Việc phát hiện sớm rất quan trọng cho quá trình điều trị ung thư tuyến giáp. Ảnh: Medicaldialogues.

Ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam, trong đó nữ giới có nguy cơ mắc cao hơn nam. Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Diễm Hương, Phòng khám Hỗ trợ điều trị ung thư, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), bệnh thường diễn tiến âm thầm, khiến nhiều người chủ quan và bỏ lỡ giai đoạn phát hiện sớm.

Ở giai đoạn đầu, ung thư tuyến giáp hầu như không gây biểu hiện rõ ràng. Phần lớn bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện khi tự sờ thấy khối u vùng cổ hoặc qua khám sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ Hương cho hay đây là lý do khiến nhiều trường hợp được chẩn đoán muộn, khi bệnh đã tiến triển hoặc khối u bắt đầu xâm lấn các cấu trúc lân cận.

Một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng là tình trạng khàn tiếng kéo dài. Nguyên nhân có thể là khối u chèn ép hoặc xâm lấn dây thần kinh quặt ngược.

“Khối u tuyến giáp lành tính hiếm khi gây khàn tiếng. Vì vậy, nếu triệu chứng này kéo dài, người bệnh cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ ung thư”, bác sĩ Diễm Hương nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trên thực tế, khàn tiếng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thường gặp như viêm họng mạn, viêm thanh quản hoặc trào ngược dạ dày - thực quản, khiến người bệnh chủ quan.

Ngoài khàn tiếng, người bệnh cần chú ý các biểu hiện bất thường ở vùng cổ như

Sờ thấy khối u hoặc cục ở cổ

Cảm giác nuốt nghẹn, vướng khi ăn uống

Đau hoặc khó chịu vùng cổ

Cảm giác chèn ép, khó thở khi khối u lớn

Các triệu chứng này thường xuất hiện khi khối u đã phát triển hoặc có xu hướng xâm lấn.

Theo các nghiên cứu, phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cao gấp khoảng 3 lần so với nam giới. Nguyên nhân được cho là liên quan đến nội tiết tố estrogen, yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tế bào tuyến giáp và làm tăng biểu hiện gien tiền ung thư.

Bên cạnh đó, những thay đổi nội tiết trong thai kỳ, sau sinh hoặc mãn kinh cũng khiến tuyến giáp nhạy cảm hơn với tổn thương.

Ung thư tuyến giáp, đặc biệt là thể biệt hóa (thể nhú, thể nang), có tiên lượng khá tốt nếu được phát hiện sớm. Nhiều trường hợp có thể sống lâu dài sau điều trị.

Do đó, bác sĩ Hương khuyến cáo người dân nên chủ động tầm soát định kỳ, đặc biệt nếu thuộc nhóm nguy cơ cao như nữ giới trong độ tuổi 25-60, người có tiền sử bệnh tuyến giáp hoặc gia đình từng có người mắc bệnh.

Việc chú ý các dấu hiệu bất thường, dù nhỏ, là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư tuyến giáp.