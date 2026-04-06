Quan hệ tình dục không an toàn, nam thanh niên mắc giang mai

Chủ quan sau quan hệ không an toàn, thanh niên khoảng 20 tuổi đối mặt với giang mai khi tổn thương vùng kín lan rộng, mưng mủ.

Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam ngoài 20 tuổi nhập viện với các biểu hiện bất thường ở vùng sinh dục.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Dương Thị Thúy Quỳnh, khoa Điều trị bệnh da nam giới, bệnh nhân xuất hiện các dát, mảng trắng kèm sưng nề, tiết dịch mủ ở quy đầu và bao quy đầu, kèm cảm giác đau rát nhẹ. Trước đó khoảng 2 tuần, người này có quan hệ tình dục không an toàn, sau đó xuất hiện các vết trợt quanh quy đầu.

Thay vì đi khám, bệnh nhân tự ngâm rửa bằng lá trầu không và sử dụng thuốc bôi không rõ nguồn gốc. Tổn thương không cải thiện mà lan rộng, chuyển sang dát đỏ, trợt. Sau khoảng một tháng, vùng tổn thương bắt đầu chảy mủ, ngứa rát. Đáng chú ý, trong giai đoạn này, bệnh nhân tiếp tục quan hệ tình dục không an toàn.

Khi đến viện, bệnh nhân không sốt, không tiểu buốt, tiểu rắt và không có tổn thương da toàn thân. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán giang mai (chưa loại trừ bội nhiễm) và chỉ định thực hiện các xét nghiệm sàng lọc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Kết quả cho thấy test nhanh giang mai dương tính, RPR định lượng 1/32, TPHA 1/20.480. Nhuộm soi phát hiện cầu khuẩn gram dương và trực khuẩn gram âm. Siêu âm ghi nhận hạch bẹn hai bên, kích thước lớn nhất 16,6 x 5,4 mm.

Không đi khám sớm, tiếp tục quan hệ không an toàn, nam thanh niên vô tình làm bệnh nặng thêm và tăng nguy cơ lây nhiễm giang mai cho bạn tình. Ảnh: Freepik.

Bệnh nhân được điều trị bằng tiêm bắp sâu 2,4 triệu đơn vị Benzathin penicillin kết hợp kháng sinh tại chỗ. Sau 3 ngày, dịch mủ đã sạch, tình trạng chít hẹp bao quy đầu cải thiện. Tổn thương còn lại là các vết trợt nông, xung quanh có mảng niêm mạc trắng, cảm giác ngứa rát giảm rõ rệt.

Theo bác sĩ Quỳnh, giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh chủ yếu lây qua quan hệ tình dục không an toàn, ngoài ra có thể lây qua đường máu hoặc từ mẹ sang con. Giang mai không chỉ gây tổn thương da - niêm mạc mà còn có thể ảnh hưởng nhiều cơ quan như tim mạch, thần kinh, xương khớp.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề như giang mai thần kinh (viêm màng não, liệt dây thần kinh sọ, tăng áp lực nội sọ), giang mai tim mạch hoặc giang mai bẩm sinh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 7 triệu ca giang mai mới ở người trưởng thành trên toàn cầu. Tại Việt Nam, bệnh chiếm khoảng 2-5% trong số các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

TS.BS Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới, cảnh báo quan hệ tình dục không an toàn là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Đáng lưu ý, miễn dịch đối với giang mai rất yếu, nên người đã từng mắc bệnh vẫn có thể tái nhiễm nếu tiếp tục có hành vi nguy cơ.

Bệnh cũng có thể âm thầm tồn tại nhiều năm, thậm chí hàng chục năm trước khi gây biến chứng nghiêm trọng, để lại di chứng không hồi phục. Không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh, giang mai còn có thể lây sang bạn tình và gây hậu quả nặng nề cho thai nhi nếu lây từ mẹ sang con.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần được xét nghiệm giang mai ngay từ lần khám thai đầu tiên để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Người dân khi có quan hệ tình dục không an toàn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường cần đi khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa. Việc tự ý điều trị, ngâm rửa bằng các loại lá hoặc dùng thuốc không rõ nguồn gốc có thể khiến bệnh nặng hơn, làm chậm trễ thời điểm điều trị.