Bác sĩ ép tim giữa quán cà phê cứu người đàn ông ngừng tuần hoàn

Đang ngồi trong quán cà phê, người đàn ông bất ngờ ngừng tuần hoàn. Nhờ phản xạ nhanh và 5 phút ép tim kiên trì của bác sĩ trẻ, bệnh nhân đã được kéo lại từ "ranh giới sinh tử".

Khoảnh khắc bác sĩ ép tim cứu người ngừng tuần hoàn ở quán cà phê Người đàn ông khoảng 40 tuổi bất ngờ mất ý thức, ngừng tuần hoàn khi đang ngồi tại quán cà phê ở Long Biên (Hà Nội) được bác sĩ trẻ nhanh chóng ép tim cứu sống.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông khoảng 40 tuổi bất ngờ ngừng tuần hoàn tại quán cà phê ở Long Biên (Hà Nội) được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Trong tình huống sinh tử, một bác sĩ trẻ có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng ép tim, góp phần giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h34 ngày 3/4. Người cấp cứu cho bệnh nhân là bác sĩ Nguyễn Tuấn Dũng, hiện theo học thạc sĩ chuyên ngành sản phụ khoa tại Đại học Y Hà Nội. Anh cho biết khi vừa gọi đồ uống thì nghe tiếng hô hoán kêu gọi cấp cứu. Lập tức, với phản xạ nghề nghiệp, anh chạy tới hỗ trợ nạn nhân.

Tại hiện trường, người đàn ông rơi vào tình trạng mất ý thức, điểm Glasgow khoảng 6, mạch cảnh còn nhưng yếu, nhịp thở yếu. Nhận thấy đã có người gọi xe cấp cứu, bác sĩ Dũng nhanh chóng đánh giá tình trạng và tiến hành xử trí ban đầu: kê cao đầu, đặt bệnh nhân nằm nghiêng trái, kiểm tra và đảm bảo đường thở thông thoáng theo đúng quy trình.

Chỉ hơn một phút sau, tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, xuất hiện thở ngáp, mất mạch cảnh, tiếng tim mờ và khó nghe. Xác định đây là ca ngừng tuần hoàn ngoại viện, bác sĩ Dũng lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực để duy trì tuần hoàn.

Sau hơn 5 phút kiên trì cấp cứu, bệnh nhân có mạch trở lại và bắt đầu thở tự nhiên. Ít phút sau, xe cấp cứu đến hiện trường, bác sĩ Dũng bàn giao tình trạng người bệnh cho ê-kíp hồi sức và hỗ trợ chuyển viện.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị. Nhận tin này, bác sĩ Dũng chia sẻ cảm xúc "vui như một đứa trẻ".

"Trong lúc ép tim, điều duy nhất tôi nghĩ đến là làm sao để bệnh nhân có lại nhịp thở, có lại mạch trước khi mình kiệt sức. Ép tim rất tốn sức, nếu kéo dài, lực ép sẽ yếu đi, không còn đủ để duy trì dòng máu lên não", bác sĩ Dũng nói.

Từ trường hợp này, bác sĩ Dũng mong muốn kỹ năng cấp cứu cơ bản, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực, sẽ được phổ cập rộng rãi trong cộng đồng để tăng cơ hội sống cho người gặp nạn.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ tử vong của ngừng tuần hoàn ngoại viện có thể lên tới 90%. Việc can thiệp kịp thời ngay tại hiện trường chính là yếu tố quyết định giúp giành lại "10% cơ hội sống" quý giá cho bệnh nhân.