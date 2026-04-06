Bài toán tài chính khi sinh con: Đẻ dịch vụ hay bảo hiểm y tế?

Đi đẻ ngày nay không chỉ là vấn đề y tế mà còn là bài toán tài chính, khi chi phí giữa bảo hiểm y tế và dịch vụ có thể chênh lệch lớn.

Không chỉ là câu chuyện vượt cạn, sinh con ngày nay còn là một "bài toán kinh tế" khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Từ sinh thường theo bảo hiểm y tế đến sinh dịch vụ, mức chi có thể chênh nhau hàng chục triệu đồng. Nhưng khoản tiền ấy thực sự dùng để trả cho điều gì?

Khác biệt nằm ở đâu?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS.BS Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho hay chi phí giữa sinh theo bảo hiểm y tế (BHYT) và sinh dịch vụ có sự chênh lệch khá lớn. Tuy nhiên, điểm khác biệt chủ yếu nằm ở trải nghiệm và điều kiện phục vụ, không phải ở chất lượng chuyên môn.

Về mặt y khoa, dù lựa chọn hình thức nào, sản phụ vẫn được đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Mức độ an toàn và thái độ phục vụ cơ bản là tương đương.

Sinh con theo BHYT và dịch vụ khác nhau rõ rệt ở trải nghiệm nằm viện, số lượng nhân viên chăm sóc và điều kiện cơ sở vật chất. Ảnh: Đinh Hà.

"Sự khác biệt đến từ khả năng tổ chức dịch vụ. Với mức chi trả thấp của bảo hiểm y tế, bệnh viện khó có thể bố trí nguồn lực dày đặc, chăm sóc cá nhân hóa như khu dịch vụ", bác sĩ Cường nói.

Ông ví von sự khác biệt này giống như ăn một bát phở 35.000 đồng ở quán bình dân và bát phở 70.000-80.000 đồng trong nhà hàng. Giá cao hơn không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn bao gồm không gian, phục vụ và chi phí vận hành.

Những khoản phí "ẩn" dễ bị bỏ qua

Chi phí sinh con không chỉ gói gọn trong ca sinh. Thực tế, nhiều khoản phát sinh ngoài gói có thể khiến tổng chi đội lên đáng kể.

Theo bác sĩ Cường, các xét nghiệm cơ bản giữa hai hình thức gần như tương đương, nhưng nhiều dịch vụ mang tính lựa chọn cá nhân thường không được bảo hiểm chi trả. Có thể kể đến như sàng lọc sơ sinh chuyên sâu, gây tê ngoài màng cứng, các phương pháp giảm đau khi sinh, sàng lọc thính lực hay một số kỹ thuật hỗ trợ chăm sóc sau sinh.

Ngoài ra, chi phí còn bao gồm toàn bộ quá trình từ khám thai định kỳ, xét nghiệm trong thai kỳ cho đến thời gian nằm viện và chăm sóc hậu sản.

Vị chuyên gia nói thêm một ca sinh dịch vụ hiện nay có thể tiêu tốn khoảng 20 triệu đồng hoặc hơn, tùy theo các lựa chọn đi kèm. Nếu tính cả gói trọn quá trình từ khám thai đến sinh nở, con số có thể lên tới khoảng 50 triệu đồng.

ThS.BS Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trao đổi với bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Cường, phần chi phí tăng thêm chủ yếu nằm ở điều kiện chăm sóc: phòng riêng, cơ sở vật chất hiện đại, số lượng nhân viên theo dõi nhiều hơn và quy trình chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Nói cách khác, người bệnh đang trả tiền cho sự tiện nghi và trải nghiệm, thay vì sự khác biệt về chuyên môn.

Điều này cũng lý giải vì sao ngày càng nhiều sản phụ lựa chọn sinh dịch vụ, dù chi phí cao hơn đáng kể so với sinh theo bảo hiểm.

Bao nhiêu là "đủ"?

Theo khuyến cáo của Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các cặp vợ chồng nên chuẩn bị tài chính ngay từ khi quyết định sinh con. Đây là khoản chi đáng đầu tư, bởi phần lớn mỗi gia đình chỉ trải qua một đến hai lần sinh nở.

Ở góc độ chi tiêu, mức khoảng 50 triệu đồng cho toàn bộ quá trình sinh con không phải là quá lớn nếu đặt trong tương quan với nhiều khoản chi khác, thậm chí tương đương một chuyến du lịch dài ngày.

Tuy nhiên, nếu điều kiện tài chính không cho phép, người dân vẫn có thể lựa chọn sinh theo bảo hiểm y tế hoặc các cơ sở y tế tuyến dưới với chi phí phù hợp hơn. Mỗi lựa chọn đều có "giá" riêng, và điều quan trọng là cân nhắc xem mức chi đó có tương xứng với nhu cầu thực tế của gia đình hay không.

"Sinh con không chỉ là một dấu mốc quan trọng của mỗi gia đình, mà còn là quyết định tài chính cần được tính toán kỹ. Giữa "đủ dùng" và "trải nghiệm tốt hơn", lựa chọn nào cũng hợp lý - miễn là phù hợp với khả năng và mong muốn của mỗi người", vị chuyên gia nhấn mạnh.