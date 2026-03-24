Cảnh báo thuốc dự phòng HIV giả, người bán từng làm ở BV Nhi đồng 1

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về một loại thuốc tiêm dự phòng HIV có dấu hiệu giả mạo, đồng thời chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Cảnh báo thuốc tiêm dự phòng HIV giả

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, đơn vị này đã tiếp nhận báo cáo từ Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam liên quan việc phát hiện hành vi buôn bán, cung cấp sản phẩm thuốc tiêm mang nhãn hiệu của Công ty Gilead Sciences Inc. nhưng chưa được cấp phép.

Sản phẩm bị cảnh báo có tên thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL (309 mg/mL), không có số đăng ký lưu hành. Theo thông tin ghi trên nhãn, thuốc được cho là sản xuất tại Công ty Gilead Sciences Inc. (Mỹ).

Theo phản ánh từ Công ty Gilead, người bị nghi liên quan là ông Trần Thái Học, tự nhận là đang làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cùng một doanh nghiệp có tên Công ty TNHH TH Healthcare. Theo báo cáo, người này đã dùng các tài khoản mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, đồng thời là người bán thuốc và tiêm trực tiếp cho người mua với giá 2,5 triệu đồng/mũi/6 tháng.

Đáng chú ý, hình ảnh bao bì sản phẩm do phía công ty cung cấp cho thấy chưa có thông tin về giấy phép lưu hành, đồng thời ghi rõ “sản phẩm chưa đăng ký lưu hành, chỉ lưu hành nội bộ”.

Tuy nhiên, tra cứu trên hệ thống dịch vụ công của Cục Quản lý Dược cho thấy hiện chưa có bất kỳ sản phẩm nào mang tên này hoặc do cơ sở sản xuất nêu trên được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Sản phẩm bị cảnh báo có tên thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL (309 mg/mL). Ảnh: DAV.

Trước nguy cơ ảnh hưởng hiệu quả điều trị và an toàn sức khỏe người dân, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế TP.HCM tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý các thông tin liên quan đến sản phẩm có dấu hiệu giả mạo này.

Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh, thành phố được đề nghị khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua bán, sử dụng sản phẩm nêu trên. Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc.

Cục cũng nhấn mạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra nguồn gốc, hóa đơn chứng từ liên quan (nếu có), qua đó ngăn chặn kịp thời việc lưu hành thuốc giả trên thị trường.

Đối với Bệnh viện Nhi đồng 1, Cục Quản lý Dược yêu cầu đơn vị kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến nhân sự Trần Thái Học và việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ y tế để kinh doanh thuốc trái phép ngoài phạm vi bệnh viện (nếu có).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết ông Trần Thái Học có công tác tại bệnh viện. Tuy nhiên, người này đã nghỉ việc từ 1/5/2025.

Thu hồi giấy đăng ký 17 loại thuốc tại Việt Nam

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành 17 loại thuốc tại Việt Nam, theo đề nghị tự nguyện của các cơ sở đăng ký thuốc.

Quyết định nêu rõ, các thuốc đã được sản xuất trước ngày quyết định có hiệu lực vẫn được phép lưu hành đến hết hạn dùng. Các cơ sở đăng ký và sản xuất chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của thuốc trong suốt quá trình lưu hành.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cùng các cơ sở kinh doanh, sản xuất thuốc nêu trên, nghiêm túc thi hành quyết định.

Các thuốc thu hồi được đăng ký bởi nhiều công ty, trong đó có:

Công ty TNHH DRP Inter (TP.HCM): Vidagliptin 50 mg + Metformin 850 mg

Công ty TNHH Dược phẩm Anh Thy (Hà Nội): Sydakmin Vildagliptin 50 mg, Fynzaf Linagliptin 5 mg, Atbyky Fenticonazol nitrate 200 mg, Qvzan 500 Mesalamin 500 mg, Zalykof Benfotiamin 300 mg, Heboty 2% kem bôi, Zaflyko Ambroxol 30 mg + Clenbuterol 0,02 mg

Công ty TNHH Thương mại Dược Phú Lâm Trang (Hà Nội): Meqtaz 0,5 mg/ml, Kzygnaf Piracetam 2,4 g

Công ty CP Dược phẩm Wealphar (Phú Thọ): Carvedilol DWP 3,125 mg, Carvedilol DWP 20 mg, Irbesartan DWP 225 mg, Irbesartan OD DWP 200 mg, Adenosin EC DWP 20 mg

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội: Etomidat-BFS 2 mg dung dịch tiêm, Etomidat-BFS 2 mg/ml nhũ tương tiêm

Các thuốc thuộc nhiều dạng bào chế như viên nén bao phim, viên nang, kem bôi âm đạo, dung dịch tiêm, nhũ tương tiêm, siro và viên nén phân tán trong miệng.