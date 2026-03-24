19 người nhập viện sau ăn bánh mì, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Ăn bánh mì, 19 người lần lượt nhập viện với triệu chứng nôn, tiêu chảy, sốt. Bộ Y tế lập tức chỉ đạo truy nguồn, xử lý gấp.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ 19 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi ngày 24/3, 19 trường hợp đã phải nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Tịnh Khê.

Trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng vào khoảng 15 giờ ngày 21/3, với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng lần lượt xuất hiện các triệu chứng tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu và điều trị.

Để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để xảy ra trường hợp diễn biến nặng, đe dọa tính mạng.

Ngộ độc thực phẩm nghi từ bánh mì khiến 19 người nhập viện, diễn biến nhanh. Ảnh minh họa: Vdaum.

Cùng với đó, ngành y tế địa phương cần nhanh chóng thông báo tới cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người đã ăn bánh mì tại cơ sở liên quan và có dấu hiệu nghi ngộ độc cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên liệu nghi gây ngộ độc. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, địa phương cần xây dựng kế hoạch tập huấn, phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố cho cán bộ quản lý và các cơ sở kinh doanh, nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự.

Diễn biến vụ việc sẽ được theo dõi, cập nhật hàng ngày và báo cáo chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể liên quan đến bánh mì thứ hai xảy ra tại Quảng Ngãi gần đây. Trước đó, tháng 12/2025, vụ ngộ độc tại tiệm bánh mì Hồng Vân khiến hơn 200 người mắc, nguyên nhân được xác định từ nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Ngày 17/3, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cũng xác định vụ việc khác với hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) là ngộ độc thực phẩm, nghi do nhiễm vi khuẩn Salmonella.