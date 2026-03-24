Ca sinh đặc biệt với bé trai chào đời nặng 5,4 kg

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tân Yên (Bắc Ninh) cho biết đã phẫu thuật thành công trường hợp sản phụ sinh con nặng tới 5,4 kg, có sẹo mổ lấy thai cũ.

Sản phụ là N.T.M.P. (25 tuổi) nhập viện khi thai đã đủ tháng và xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Qua thăm khám, bác sĩ nhận định thai nhi có kích thước lớn bất thường, ước tính khoảng 5 kg. Đáng chú ý, người mẹ có tiền sử mổ lấy thai, làm gia tăng đáng kể nguy cơ biến chứng.

Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro như vỡ tử cung do áp lực lên sẹo mổ cũ, băng huyết sau sinh, khó khăn trong quá trình phẫu thuật do dính, cũng như nguy cơ cho trẻ gồm suy thai, hạ đường huyết hoặc chấn thương khi sinh.

Trước tình huống phức tạp, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai chủ động nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé. Kết quả, bé trai chào đời nặng 5,4 kg, sức khỏe ổn định. Sau mổ, sản phụ hồi phục tốt, không ghi nhận biến chứng.

Bé trai chào đời nặng gần 6 kg tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trước đó, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ đã đỡ sinh an toàn cho một bé trai nặng gần 6 kg. Sản phụ là chị N.T.M.H. (29 tuổi, Hà Nội), mang thai tuần 38, có tiền sử mổ lấy thai và mắc tiểu đường thai kỳ nhưng kiểm soát đường huyết chưa tốt, khiến thai phát triển quá lớn.

Khi nhập viện, bác sĩ ghi nhận thai nhi kích thước lớn bất thường, sản phụ đau vùng sẹo mổ cũ nên quyết định mổ chủ động để tránh biến chứng.

Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 5.8 kg. Theo bác sĩ, trẻ đủ tháng thường nặng 2,8-3,5 kg; từ 4 kg trở lên được xem là thai to, còn trên 5 kg là rất hiếm.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ đầy đủ để theo dõi sự phát triển của thai nhi. Đồng thời, nên tầm soát tiểu đường thai kỳ, kiểm soát cân nặng hợp lý và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ. Đặc biệt, những sản phụ có sẹo mổ lấy thai cần được theo dõi tại các cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn để xử trí kịp thời các tình huống nguy cơ.