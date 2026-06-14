Nguy cơ đột quỵ vì World Cup

Thức khuya kéo dài, thiếu ngủ và thay đổi nhịp sinh học trong mùa World Cup có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp và các biến cố tim mạch, đặc biệt ở người bệnh nền.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), cho biết World Cup 2026 với 104 trận đấu diễn ra liên tục trong gần 6 tuần là sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, do nhiều trận đấu diễn ra vào đêm khuya và rạng sáng theo giờ Việt Nam, việc thức khuya để theo dõi bóng đá có thể gây ra nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe.

Theo bác sĩ Minh Công, dưới góc độ y khoa, thức khuya kéo dài làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể. Nhiều nghiên cứu và báo cáo chuyên môn cho thấy tình trạng thiếu ngủ, ăn uống thất thường trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn có thể thúc đẩy các rối loạn chuyển hóa, làm tăng huyết áp và gây ra nhiều biến đổi bất lợi khác.

"Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ đột quỵ cũng như các biến cố tim mạch", bác sĩ Công nói.

Bác sĩ Công cho hay bóng đá là môn thể thao có sức hút đặc biệt, nên nhu cầu theo dõi các trận đấu hấp dẫn là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, người hâm mộ nên có sự lựa chọn thay vì cố gắng thức xem tất cả các trận đấu.

Bác sĩ Công cho biết cảm xúc trong mỗi trận đấu có thể khiến nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng cao, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh lý mạch máu não. Những thay đổi này có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Người Việt có thói quen uống bia và thức khuya để cổ vũ bóng đá. Ảnh: Tuấn Anh.

Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, bác sĩ Công khuyến cáo người xem nên tranh thủ ngủ sớm từ 1-2 giờ trước khi trận đấu diễn ra để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi. Nếu làm việc cả ngày, ăn tối xong rồi thức liên tục đến khuya để xem bóng đá, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Bên cạnh đó, giữa các trận đấu nên có thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục. Thực tế, nhiều người quá tập trung theo dõi diễn biến trên sân cỏ nên bỏ qua việc nghỉ ngơi cần thiết. Trong khi đó, cảm giác hồi hộp, căng thẳng khi theo dõi đội bóng yêu thích thi đấu có thể làm tăng áp lực lên hệ tim mạch.

Đối với người mắc bệnh tăng huyết áp, việc tuân thủ điều trị trong thời gian diễn ra World Cup đặc biệt quan trọng. Bác sĩ Công lưu ý người bệnh cần uống thuốc đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ trước khi xem bóng đá.

"Nhiều trường hợp do mải theo dõi trận đấu nên quên uống thuốc buổi tối. Khi kết hợp với trạng thái cảm xúc bị kích thích, huyết áp có thể tăng cao và làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch", bác sĩ Công cho biết.

Bác sĩ Minh Công cho hay tại nhiều quốc gia, những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp thường được khuyến cáo thận trọng khi tham gia cổ vũ trực tiếp tại sân vận động bởi cảm xúc quá mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài việc đảm bảo giấc ngủ và tuân thủ điều trị, người hâm mộ cũng cần hạn chế sử dụng bia rượu trong quá trình theo dõi các trận đấu. Theo bác sĩ Công, không ít người có thói quen uống rượu bia khi đội bóng chiến thắng hoặc thất bại, dẫn đến tình trạng sử dụng đồ uống có cồn quá mức.

Việc lạm dụng bia rượu không chỉ làm tăng nguy cơ đột quỵ và các biến cố tim mạch mà còn ảnh hưởng đến dạ dày, gan cùng nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Bác sĩ Công khuyến cáo người dân cần duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, dùng thuốc đúng chỉ định và hạn chế rượu bia để vừa tận hưởng không khí sôi động của World Cup, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân.