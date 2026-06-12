Hôi nách là tình trạng phổ biến gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt và giao tiếp. Nhiều người băn khoăn liệu hôi nách có lây hay không và đâu là giải pháp giúp kiểm soát mùi này.

Hôi nách không phải là bệnh truyền nhiễm nên không lây từ người này sang người khác. Tình trạng này chủ yếu xuất phát từ hoạt động của tuyến mồ hôi apocrine kết hợp với vi khuẩn tự nhiên trên da, vì vậy không thể lây qua tiếp xúc trực tiếp, dùng chung đồ cá nhân hay sinh hoạt chung.

Nhiều người nhầm tưởng hôi nách có thể lây do mùi cơ thể dễ bám trên quần áo, tóc hoặc lưu lại trong không gian kín. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng mùi tồn tại tạm thời trên bề mặt, không phải sự lây lan của bệnh.

Những yếu tố khiến mùi hôi nách trở nên nặng hơn

Yếu tố di truyền

Di truyền là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây hôi nách. Người có cha hoặc mẹ bị hôi nách thường sở hữu tuyến mồ hôi apocrine hoạt động mạnh hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phân hủy mồ hôi và sinh mùi, khiến mùi cơ thể rõ hơn dù vẫn vệ sinh cá nhân đầy đủ.

Hôi nách là tình trạng phổ biến gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt và giao tiếp.

Thay đổi nội tiết tố

Những giai đoạn như tuổi dậy thì, mang thai, sau sinh hoặc tiền mãn kinh thường kéo theo sự biến động mạnh của hormone trong cơ thể. Điều này có thể kích thích tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn, làm tăng lượng mồ hôi vùng nách và khiến mùi cơ thể trở nên đậm hơn.

Căng thẳng, áp lực kéo dài

Khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc stress, hệ thần kinh giao cảm sẽ kích thích tuyến mồ hôi tăng tiết. Loại mồ hôi này chứa nhiều hợp chất hữu cơ, dễ bị vi khuẩn phân hủy và tạo ra mùi khó chịu hơn so với mồ hôi sinh lý thông thường.

Chế độ ăn uống

Thói quen sử dụng thường xuyên các thực phẩm có mùi nồng như hành, tỏi, ớt, cà ri, đồ ăn nhiều dầu mỡ, thịt đỏ, cà phê hay đồ uống có cồn cũng có thể làm thay đổi mùi cơ thể. Các sản phẩm chuyển hóa từ thực phẩm được đào thải qua tuyến mồ hôi, khiến mùi vùng nách trở nên đậm và kéo dài hơn.

Điều kiện môi trường và thời tiết

Thời tiết nóng ẩm hoặc môi trường làm việc bí bách khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi liên tục. Đồng thời, độ ẩm cao cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh, từ đó làm mùi hôi nách trở nên rõ rệt và khó kiểm soát hơn.

Vệ sinh cá nhân chưa đúng cách

Việc không làm sạch vùng nách thường xuyên hoặc sử dụng các sản phẩm chăm sóc không phù hợp có thể khiến mồ hôi và vi khuẩn tích tụ. Theo thời gian, đây là yếu tố góp phần làm tình trạng hôi nách trở nên nghiêm trọng và kéo dài.

Biện pháp giảm hôi nách hiệu quả

Kiểm soát hôi nách chủ yếu tập trung vào việc giảm tiết mồ hôi và hạn chế vi khuẩn gây mùi. Các mẹo dân gian thường chỉ cho hiệu quả tạm thời, thậm chí có thể gây kích ứng da. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên những phương pháp đã được chứng minh về hiệu quả và độ an toàn.

Sử dụng lăn khử mùi hoặc xịt ngăn tiết mồ hôi

Lăn khử mùi và xịt ngăn mồ hôi là giải pháp phổ biến giúp giảm tiết mồ hôi và kiểm soát mùi cơ thể. Nhiều sản phẩm chứa muối nhôm như nhôm clorua, phù hợp với trường hợp hôi nách nhẹ đến trung bình và cho hiệu quả khá nhanh. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng hướng dẫn và tránh thoa lên vùng da bị tổn thương để hạn chế kích ứng.

Can thiệp y khoa điều trị hôi nách

Với trường hợp hôi nách từ trung bình đến nặng, các phương pháp y khoa thường cho hiệu quả rõ rệt và kéo dài hơn. Trong đó, tiêm botox giúp giảm tiết mồ hôi bằng cách ức chế tín hiệu thần kinh đến tuyến mồ hôi nhưng cần thực hiện định kỳ, còn công nghệ MiraDry tác động trực tiếp vào tuyến mồ hôi để giảm tiết mồ hôi lâu dài, tuy nhiên cần thực hiện tại cơ sở chuyên khoa và có chi phí cao hơn.