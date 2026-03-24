Hai vùng tuyệt đối không nên tiêm filler

Nâng ngực, làm đầy vòng ba bằng filler tiềm ẩn nguy cơ hoại tử, tắc mạch, thậm chí tử vong nếu thực hiện sai cách.

Chỉ với vài mũi tiêm, vòng một hay vòng ba có thể "cải thiện" tức thì là những lời quảng cáo này khiến không ít người đánh đổi sức khỏe. Thực tế, các chuyên gia cảnh báo filler không phải lựa chọn an toàn cho những vùng có cấu trúc phức tạp như ngực và mông.

Nguy cơ ẩn sau mũi tiêm nâng ngực

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết nhu cầu nâng ngực là chính đáng. Tuy nhiên, phương pháp tiêm filler dù được quảng cáo là nhanh, không phẫu thuật, lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngực là vùng có cấu trúc phức tạp với mô tuyến vú, hệ mạch máu và bạch huyết dày đặc. Trong khi đó, filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào khu vực này. Đáng lo ngại, nhiều loại filler sử dụng trên thị trường là sản phẩm trôi nổi như silicone lỏng hoặc chất làm đầy không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép.

Khi đưa vào cơ thể, các chất này khó kiểm soát, dễ gây vón cục, khiến ngực cứng, biến dạng, đau khi chạm. Nặng hơn là viêm nhiễm, áp xe, hoại tử mô, buộc phải phẫu thuật nạo vét nhiều lần. Thậm chí, filler có thể di chuyển sang vùng nách, lưng hoặc bụng, gây biến dạng nghiêm trọng.

Tiêm filler nâng ngực, vòng ba được quảng cáo nhanh, không đau nhưng tiềm ẩn biến chứng nặng. Ảnh: Excelmed.

Theo vị chuyên gia, một biến chứng đặc biệt nguy hiểm là tắc mạch, có thể dẫn đến hoại tử da hoặc đe dọa tính mạng. Ngoài ra, filler trong mô ngực còn cản trở việc tầm soát ung thư vú, khiến việc phát hiện sớm tổn thương ác tính trở nên khó khăn.

Vòng 3 - vùng tiêm dễ trả giá đắt

Không chỉ ngực, các chuyên gia khẳng định vòng 3 cũng là vị trí không nên tiêm filler. TS. Tống Thanh Hải, Chủ nhiệm khoa Vi phẫu và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, nhấn mạnh filler chỉ phù hợp với vùng nhỏ như mũi, cằm, môi, má.

Việc tiêm vào vùng lớn như mông có thể gây hàng loạt biến chứng từ nhẹ đến nặng: sưng đau, bầm tím, dị ứng, nhiễm trùng, áp xe, hoại tử. Đặc biệt, khi filler đi vào mạch máu, có thể gây tắc mạch, lan đến phổi dẫn đến thuyên tắc phổi, suy hô hấp cấp và tử vong.

Nguy hiểm hơn, nhiều trường hợp biến chứng không xuất hiện ngay mà âm thầm sau 5-10 năm, buộc bệnh nhân phải phẫu thuật nhiều lần để xử lý ổ viêm. Việc loại bỏ hoàn toàn filler gần như không thể, do chất này có thể tồn dư trong mô và tiếp tục gây biến chứng về sau.

Theo các bác sĩ, xử lý biến chứng do filler là quá trình phức tạp, không phải lúc nào cũng phục hồi được hình dạng và chức năng ban đầu. Vì vậy, người dân không nên làm đẹp theo trào lưu hay tin vào quảng cáo "không đau, không rủi ro".

"Trước khi can thiệp thẩm mỹ, bạn cần tìm hiểu kỹ phương pháp, lựa chọn cơ sở uy tín và đặc biệt tránh tiêm filler vào hai vùng nguy hiểm là ngực và mông để đảm bảo an toàn lâu dài", TS Hải nhấn mạnh.