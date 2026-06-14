Chàng trai 23 tuổi suy thận, tiêu cơ vì tập quá sức

Cường độ tập luyện vượt quá khả năng thích nghi của cơ thể khiến nam sinh 23 tuổi mắc tiêu cơ vân, biến chứng sang suy thận cấp nguy hiểm.

Việc luyện tập quá mức có thể dẫn đến tình trạng tiêu cơ vân. Ảnh: Freepik.

Những buổi tập gym với mong muốn nhanh chóng sở hữu đôi chân săn chắc đã khiến nam sinh viên 23 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu vì suy thận cấp, theo South China Morning Post. Chàng trai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gần như không thể đi tiểu và thậm chí không còn khả năng tự đi lại.

Trước đó, nam sinh cho biết anh đặc biệt chú trọng các bài tập chân và thường dành nhiều thời gian cũng như cường độ cho nhóm cơ này hơn hẳn những phần khác trên cơ thể.

Việc liên tục ép cơ bắp hoạt động vượt quá khả năng thích nghi đã khiến bệnh nhân mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng các tế bào cơ bị tổn thương và phá hủy hàng loạt. Khi các sợi cơ phân hủy, chúng giải phóng nhiều chất vào máu, trong đó có những chất có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận.

Ban đầu, nam sinh chỉ nhận thấy nước tiểu có máu. Tuy nhiên, các triệu chứng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn khi lượng nước tiểu giảm mạnh rồi gần như biến mất hoàn toàn. Khi được đưa tới bệnh viện, tình trạng suy kiệt đã khiến anh không còn đủ sức để tự đi lại.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ creatine kinase (CK) - chỉ số phản ánh mức độ tổn thương cơ - vượt quá 20.000 đơn vị/lít, cao hơn hơn 100 lần so với ngưỡng bình thường. Trước nguy cơ suy thận tiến triển nặng, các bác sĩ buộc phải chỉ định lọc máu khẩn cấp nhằm loại bỏ các chất độc tích tụ trong cơ thể và bảo vệ chức năng thận.

Bác sĩ Lưu Hạo Phi, chuyên khoa Thận tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung y Hà Nam, cho biết tiêu cơ vân là tình trạng các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng hàng loạt protein và chất thải vào máu. Một trong số đó là myoglobin - chất có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận khi xuất hiện với nồng độ cao.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với suy thận cấp, rối loạn điện giải, tổn thương tim mạch và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Trường hợp của nam sinh Hà Nam không phải là cá biệt. Trong những năm gần đây, các bệnh viện tại Trung Quốc liên tiếp ghi nhận những ca tiêu cơ vân liên quan đến tập luyện quá sức.

Năm 2024, thanh niên 26 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc cũng gặp biến chứng tương tự sau khi đặt mục tiêu luyện cơ bụng "8 múi". Anh thực hiện liên tục các bài gập bụng và nâng chân cường độ cao trong suốt một giờ. Dù rất hài lòng với kết quả buổi tập, sáng hôm sau anh thức dậy với cơn đau dữ dội ở hai đùi và phát hiện nước tiểu có màu đỏ sẫm. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy người đàn ông mắc hội chứng tiêu cơ vân.

Theo các bác sĩ Hạo Phi, nguy cơ xảy ra tình trạng này đặc biệt cao ở những người vốn không có thói quen vận động nhưng lại đột ngột tập luyện cường độ lớn, hoặc những người quá nôn nóng muốn đạt kết quả trong thời gian ngắn. Khi cơ thể chưa kịp thích nghi với lượng vận động tăng đột biến, các nhóm cơ dễ bị tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyến cáo những người mới tập gym nên tăng cường độ luyện tập từng bước thay vì cố gắng "đốt cháy giai đoạn". Việc uống đủ nước trong quá trình tập luyện cũng rất quan trọng. Ông khuyên nên bổ sung khoảng 200-300 ml nước sau mỗi 30 phút vận động để giảm nguy cơ mất nước và hỗ trợ cơ thể đào thải các chất chuyển hóa.

Chuyên gia này cũng lưu ý không nên tập luyện cường độ cao trong điều kiện thời tiết nóng và độ ẩm cao. Nhiệt độ môi trường tăng kết hợp với vận động quá mức có thể khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải, làm gia tăng nguy cơ tiêu cơ vân. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau cơ dữ dội, yếu cơ bất thường, nước tiểu sẫm màu hoặc giảm lượng nước tiểu sau khi tập luyện, người dân cần ngừng vận động và đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm.