Tầm soát ung thư ở TP.HCM: Gần 1.200 người phát hiện bất thường

Gần 14.000 người tham gia khám tầm soát tại TP.HCM, hơn 63% phát hiện vấn đề sức khỏe, cho thấy nhu cầu chăm sóc và ý nghĩa của sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Người dân ở TP.HCM được tầm soát sức khoẻ miễn phí. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 5/4, chương trình khám tầm soát sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM ghi nhận 13.799 người tham gia, trong đó có đến 8.784 trường hợp (63,7%) được phát hiện có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế.

Cụ thể, 4.206 trường hợp được hướng dẫn tiếp tục theo dõi, quản lý tại trạm y tế, trong khi 4.578 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động tầm soát trong phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn ngay từ cộng đồng.

Trong các nhóm bệnh, bệnh mạn tính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám, trong đó 3.434 trường hợp cần theo dõi tại tuyến cơ sở và 2.904 trường hợp phải chuyển tuyến. Ở nhóm tầm soát ung thư, 1.180 lượt khám đã phát hiện 341 trường hợp cần chuyển tuyến để chẩn đoán chuyên sâu.

Các lĩnh vực khác cũng ghi nhận nhiều ca cần can thiệp. Cụ thể, tầm soát bệnh lý mắt có 877 lượt khám với 464 trường hợp cần điều trị chuyên biệt; tim mạch có 1.079 lượt khám, 86 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến; phụ khoa ghi nhận 839 lượt khám, phát hiện 310 trường hợp cần điều trị chuyên sâu.

Ngoài ra, các chuyên khoa như da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng phát hiện nhiều vấn đề sức khỏe đáng lưu ý.

Tại nhiều điểm khám, người dân đến từ sớm để thực hiện các dịch vụ như đo huyết áp, xét nghiệm, siêu âm, khám mắt, chăm sóc răng miệng và tư vấn chuyên khoa. Sau thăm khám, nhiều trường hợp được hướng dẫn theo dõi tại tuyến cơ sở hoặc hẹn chuyển tuyến để đánh giá sâu hơn.

Không khí tại các điểm khám diễn ra tích cực, người dân phấn khởi khi được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Việc triển khai tầm soát tại trạm y tế được đánh giá là phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe thực tế.