Cảnh chưa từng thấy tại các trạm y tế ở TP.HCM

Bác sĩ chuyên khoa II Lưu Quốc Hải, Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hoà, cho biết trạm đã triển khai nhiều hoạt động trong ngày. Trong đó có việc tổ chức 6 đội “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tiếp cận người dân. Các đội công tác phối hợp với tổ trưởng dân phố, công an khu vực và nhân viên y tế đã nghỉ hưu. Cách làm này giúp tăng độ tin cậy khi tiếp cận từng hộ dân. Tuy nhiên, việc vận động vẫn gặp khó do tâm lý e dè của người dân.