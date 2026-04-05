Cảnh chưa từng thấy tại các trạm y tế ở TP.HCM

Tại UBND phường Xuân Hoà từ sáng sớm 5/4, người dân đã có mặt rất để tham gia khám tầm soát sức khỏe. Hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 diễn ra sôi nổi. Không khí buổi khám vừa khẩn trương vừa trật tự.
Người dân có mặt từ sớm sau khi nhận thông báo từ phường. Bà Phạm Thị Nguyệt cho biết nhiều năm chưa đi khám do ngại đến bệnh viện xa. Việc tổ chức khám gần nhà giúp bà dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế hơn.
Khu vực xét nghiệm và lấy máu hoạt động liên tục trong buổi sáng. Người dân kiên nhẫn chờ đến lượt, không chen lấn. Nhân viên y tế làm việc nhanh chóng, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, người dân được đo sinh hiệu, kiểm tra huyết áp và đường huyết. Đây là bước sàng lọc ban đầu giúp phát hiện bệnh không lây nhiễm.
Bác sĩ chuyên khoa II Lưu Quốc Hải, Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hoà, cho biết trạm đã triển khai nhiều hoạt động trong ngày. Trong đó có việc tổ chức 6 đội “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tiếp cận người dân. Các đội công tác phối hợp với tổ trưởng dân phố, công an khu vực và nhân viên y tế đã nghỉ hưu. Cách làm này giúp tăng độ tin cậy khi tiếp cận từng hộ dân. Tuy nhiên, việc vận động vẫn gặp khó do tâm lý e dè của người dân.
Tại các bàn khám chuyên khoa như mắt, da liễu, y học cổ truyền, người dân được kiểm tra toàn diện. Hoạt động có sự phối hợp của nhiều bệnh viện tuyến trên. Qua đó giúp phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn.
Bác sĩ Hải hướng dẫn người dân điền thông tin sức khoẻ. Đây là cơ hội để thành phố ghi nhận lượng dữ liệu hồ sơ sức khoẻ lớn để thuận tiện trong công tác quản lý.
Người dân tại phường Xuân Hoà được hướng dẫn quét mã QR để khai báo thông tin sức khỏe. Dữ liệu được số hóa nhanh chóng và thuận tiện hơn so với cách làm thủ công trước đây. Đây là bước tiến trong chuyển đổi số y tế cơ sở.
Tại Trạm Y tế phường Bảy Hiền, nhiều người lớn tuổi và lao động tự do có mặt từ sáng sớm. Họ đến để tầm soát ung thư và các bệnh mạn tính. Không khí khám bệnh diễn ra nghiêm túc, trật tự.
Bà Ngô Thị Phí Hải (62 tuổi) đến khám từ sau 7h sáng. Gần đây bà có dấu hiệu đau ngực nên muốn kiểm tra để yên tâm. Bà cho rằng chương trình khám miễn phí là sự quan tâm thiết thực của Nhà nước.
Trạm Y tế phường Bảy Hiền phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất đưa các thiết bị như máy siêu âm, điện tim xuống phục vụ khám. Sau khám, dữ liệu được nhập lên hệ thống của Sở Y tế. Các trường hợp nặng sẽ được chuyển tuyến kịp thời.
Lực lượng tham gia của Trạm Y tế Bảy Hiền gồm 15 nhân sự của trạm và 21 nhân sự hỗ trợ từ Bệnh viện Thống Nhất. Các bác sĩ, điều dưỡng và bộ phận hành chính cùng phối hợp nhịp nhàng. Điều này giúp nâng cao chất lượng phục vụ tại tuyến cơ sở.
Bà Đào Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Bảy Hiền, cho biết phường được giao tổ chức 2 buổi khám sức khỏe cho người dân. Buổi đầu đã tiếp nhận khoảng 100 người, trong đó có 107 người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Buổi thứ hai tổ chức tại trụ sở chính với khoảng 150 thư mời. Số lượng người tham gia thực tế vẫn tiếp tục tăng.
Cùng ngày, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM khám cho khoảng 150 người dân tại xã Nhà Bè. Nội dung gồm tầm soát xương khớp, tim mạch và xoa bóp bấm huyệt. Hoạt động góp phần mở rộng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên toàn thành phố.
