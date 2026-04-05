Hàng nghìn người ở TP.HCM cùng nhau tập thể dục

|
Sáng 5/4, hàng nghìn người dân và nhân viên thuộc lực lượng y tế tham gia lễ phát động Ngày Sức khỏe toàn dân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Sự kiện do UBND TP.HCM tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7/4).
|
Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (khoa Đông y, Bệnh viện 30/4) có mặt từ sớm để tham gia buổi lễ. "Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng sau bài tập thể dục. Buổi lễ rất có ý nghĩa khi khuyến khích người dân đề cao tinh thần rèn luyện sức khỏe trước khi mắc bệnh", Bảo Trâm chia sẻ.
|
Hàng nghìn người cùng đồng diễn thể dục trong lễ phát động Ngày Sức khỏe toàn dân tại TP.HCM. Hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình kêu gọi cộng đồng chủ động phòng bệnh và xây dựng lối sống lành mạnh.
|
Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế...
|
Song song với các hoạt động trực tiếp, thành phố tăng cường truyền thông sức khỏe trên nền tảng số và mạng xã hội. Thông tin về phòng bệnh và lối sống lành mạnh được phổ biến rộng rãi đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau.
|
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ phát động, kêu gọi toàn dân chủ động phòng bệnh. Thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” được nhấn mạnh trong chiến lược nâng cao chất lượng sống.
|
Chính quyền thành phố kêu gọi sự tham gia đồng bộ của các ngành, từ y tế, giáo dục đến cộng đồng dân cư. Các hoạt động được thiết kế để tiếp cận trực tiếp người dân, từ khám sàng lọc đến truyền thông thay đổi hành vi.
|
Các đội chăm sóc sức khỏe cộng đồng được ra mắt trong khuôn khổ chương trình. Mô hình thí điểm nhằm đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân tại địa phương. Đây được xem là bước đi trong việc tăng cường chăm sóc sức khỏe từ sớm và từ cơ sở.
|
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng tham gia tập thể dục cùng đông đảo người dân.
|
Những động tác thể dục đồng bộ tạo nên hình ảnh tập thể giàu năng lượng giữa không gian đô thị. Hoạt động nhằm truyền đi thông điệp về việc duy trì vận động thể chất trong đời sống hàng ngày.